Seja em uma maquiagem mais elaborada ou mesmo na produção mais básica do dia a dia, saber como usar lápis de sobrancelha é um detalhe que inegavelmente faz toda a diferença no visual. Afinal, as sobrancelhas são uma verdadeira moldura do olhar.

Por isso elas não devem ser esquecidas na hora de se maquiar. É um truque simples, mas que dá mais destaque ao rosto. Por isso a maquiagem das sobrancelhas deve ter tanta atenção como a dos lábios, dos olhos ou o contorno.

Para conseguir o efeito desejado ao usar lápis de sobrancelha não é preciso apenas escolher o tom certo. Há outro fator que deve ser levado em consideração, que é a forma de passar, para evitar que o visual fique exagerado ou muito artificial.

Como usar lápis de sobrancelha corretamente

Embora algumas pessoas improvisem com o uso rímel, lápis para os olhos, lápis para a boca, ou aplicando com pincel de sombra, é importante saber como usar o lápis de sobrancelha, pois é um produto específico para esta finalidade e certamente irá garantir um resultado melhor.

Este item vem se tornando indispensável em qualquer produção de beleza. E pode ser usado para diferentes objetivos. Um deles é para corrigir as falhas que podem ter surgido ao fazer as sobrancelhas ou pela presença de cicatrizes, criando um preenchimento. Outro, que funciona mesmo para quem já tem sobrancelha grossa, é para acertar o formato e deixá-las mais arrumadas.

Algumas dicas para fazer tudo isso sem erros:

Respeite o formato das sobrancelhas

O primeiro passo para usar lápis de sobrancelhas do jeito certo é respeitar o formato natural delas. Ou seja, o lápis não será usado para fazer um novo desenho, apenas para destacar o formato que elas já têm. Isso ajuda a evitar erros e exageros.

Não delineie o contorno

Mesmo seguindo o traço natural, é importante não riscar o contorno, especialmente na parte de cima. Fazer esse delineado pode acabar ficando artificial. Por isso o ideal é fazer o preenchimento seguindo o limite da própria sobrancelha.

Pegue leve no lápis de sobrancelha

Vá fazendo traços curtos, leves e suaves, de forma que fique semelhantes aos próprios pelinhos das sobrancelhas, o que vai ajudar a deixar o resultado mais natural. Traços fortes, muito marcados ou muito escuros podem acabar destoando do restante da maquiagem.

Penteie os fios para dar mais naturalidade

Alguns lápis de sobrancelhas possuem uma “escova” na outra extremidade. Ela deve ser usada para pentear os pelos. Isso também ajuda bastante a conquistar um bom efeito, além de deixá-las com um aspecto mais bem arrumado e elegante.

Foque no geral

Ao se maquiar, não fique focada apenas nas sobrancelhas. Procure sempre ter uma visão geral do rosto, para ver como está ficando e se está ou não de acordo com a maquiagem como um todo.

Como escolher a cor do lápis de sobrancelha

Tão importante quanto saber como usar o lápis de sobrancelha é escolher o tom certo. Desse modo, evita-se que fique artificial. De nada adianta seguir o passo a passo e fazer tudo da melhor forma e errar na escolha da cor.

Para isso, a dica é apostar sempre em um tom que seja um pouco mais claro que a cor natural dos pelos. Assim, você evita que a maquiagem tenha um efeito exagerado.

Mesmo quem tem os fios pretos ou mais escuros deve evitar um lápis nesta cor, pois costuma deixar o visual mais pesado. Lembre-se sempre que, no caso da maquiagem das sobrancelhas, vale a velha frase: “menos é mais”.

O ideal é que a cor do lápis de sobrancelha deixe a fisionomia harmônica, a fim de combinar também com o tom da pele e a cor do cabelo, sem perder a naturalidade.

Melhores marcas de lápis de sobrancelha

O lápis de sobrancelha existe também no formato caneta, que tem a mesma função e deve ser usada da mesma forma. E, ainda, delineador e em pó com pincel para aplicação.

Algumas sugestões para escolher, entre marcas nacionais e importadas, com preços para todos os bolsos:

Maybelline (Brow Drama Expres’Sobrancelha) – a partir de R$ 27,00

Precisely (Lápis de Sobrancelhas My Brow Pencil Benefit) – a partir de R$ 59,00

Ruby Rose (Lápis Para Sobrancelhas) – a partir de R$ 2,90

RK by Kiss (Lápis Madeira Black Bronw) – a partir de R$ 8,90

Natura (Lápis Para Sobrancelha Linha Aquarela) – a partir de R$ 19,90

Mary Kay (Delineador Retrátil de Precisão para Sobrancelhas) – a partir de R$ 39,90

Tracta (Lápis Para Sobrancelha Universal) – a partir de R$ 15,00

Clinique (Lápis para Sobrancelha Superfine Liner for Brows) – a partir de R$ 98,00

Dailus (Quarteto para Sobrancelha Universal) – a partir de R$ 32,00

Benefit (Lápis de sobrancelha Goof Proof Brow) – a partir de R$ 99,00

Vult (Lápis Para Sobrancelha Cor Universal) – a partir de R$ 12,00

Panvel (Lápis Delineador Para Sobrancelhas) – a partir de R$ 10,00

Quem disse, Berenice? (Caneta de Sobrancelha) – a partir de R$ 52,00

Klasme (Caneta para Sobrancelha Eyebrow Marker Deep) – a partir de R$ 54,00

Contém 1g (Duo Perfect Para Sobrancelhas) – a partir de R$ 98,00

Para quem faz maquiagem em casa, os maquiadores costumam indicam usar lápis de sobrancelha. Ele é mais simples de usar, com menos riscos de erros e com um resultado esteticamente mais agradável e mais natural.

Já as canetas são indicadas apenas para quem já tem alguma experiência e mais habilidade ao passar. No entanto, tudo vai depender da preferência de cada um e do produto que se adapta melhor na hora de se maquiar!