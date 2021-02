Lipo LAD das famosas: o procedimento que deixa a barriga definida

A Lipo LAD das famosas é um procedimento estético que se tornou o queridinho do momento. O motivo é simples: ele deixa o abdômen definido e com os “gominhos” bem marcados. Se antes o padrão era ser bem magrinha, depois os corpos mais definidos e com foram ganhando espaço, como uma forma de mostrar que a pessoa está se cuidando e se exercitando.

Isso porque a princípio a única forma de conseguir deixar os músculos marcados seria com muita malhação. Mas foi então que surgiu a Lipo LAD, garantindo o efeito sem precisar tanto tempo ou esforço.

A sigla LAD significa lipoaspiração de alta definição. Muita gente conhece também como Lipo HD. Seu principal diferencial é que, enquanto uma lipo comum apenas elimina as gorduras localizadas, a Lipo LAD das famosas também modela os músculos, ressaltando os contornos.

Assim, se tornou ideal para quem sonha com uma barriga de tanquinho. E pode ser feita também nas coxas, dando o efeito de pernas mais torneadas. Entre as famosas que já fizeram Lipo LAD estão a cantora Ludmila e sua noiva, Bruna, a influenciadora Virgínia Fonseca, as ex-BBB Flayslane, entre outras.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Como é feita a Lipo LAD das famosas?

Em entrevista ao DCI, o cirurgião plástico Dr. Álvaro Cansanção explicou que a intenção da Lipo LAD não é apenas deixar a barriga chapada, mas sim criar profundidade, aspirando mais em algumas áreas e menos em outras. Isso faz com que o corpo fique com um aspecto mais atlético.

A cirurgia de Lipo LAD das famosas costuma demorar de três a seis horas. Os cortes são bem pequenos, apenas para a introdução de cânulas para retirar a gordura.

O cirurgião explicou também que esta técnica não fica boa em todos os pacientes. De acordo com o cirurgião, os pacientes ideais são os que já têm massa muscular e querem melhorar a definição, ou os que têm um corpo magro. Já para quem está acima do peso, com índice de massa corporal (IMC) maior que 30, a melhor alternativa é recorrer a uma lipoaspiração tradicional.

Como fica o resultado?

O resultado começa a aparecer quando o inchaço diminui, o que acontece entre um e três meses depois de realizada. E o efeito é gradativo, com a barriga ficando cada vez mais marcada. Até que o resultado final aparece, depois de aproximadamente um ano.

Um ponto importante e que faz toda a diferença nos resultados é o pós-operatório. Esta fase é muito delicada. E é preciso repouso, uso de cinta e tratamentos fisioterápicos. “Em geral são 3 a 4 dias de repouso em casa, com retorno das atividades normais entre o 5º e 7º dia após o procedimento. Mas para as atividades físicas é preciso aguardar 15 dias”, diz.

Lipo LAD das famosas: veja quem já fez

A procura pela Lipo LAD cresceu de forma considerável durante a pandemia. Com a obrigatoriedade de ficar em casa, muita gente aproveitou para colocar em prática o sonho de mudar o corpo. Além disso, quanto mais famosas fazem e mostram nas redes sociais, mais tende a aumentar o interesse de outras pessoas. Veja algumas:

Ludmilla

A cantora e a noiva, Bruna, foram algumas das primeiras a fazerem a Lipo LAD das famosas. Elas exibiram os resultados nas redes sociais. Pelas fotos é possível comparar o antes e depois de Ludmilla.

Virgínia – Lipo HD

Atualmente grávida, a namorada do cantor sertanejo Zé Felipe tinha chegado a fazer uma Lipo LAD. A influenciadora também compartilhou fotos mostrando como ficou a barriga depois do procedimento, veja a comparação.

Flayslane

Muito adepta dos procedimentos estéticos desde que saiu do BBB 20, Flay também aderiu à Lipo LAD das famosas, pois queria a barriga mais definida. Nas fotos publicadas por ela os “gominhos” estão bem nítidos, mostrando que o resultado deu certo.

Paula Amorim

A participante do BBB 18 é mais uma na lista das famosas que fizeram Lipo LAD. Paula também compartilhou com seus seguidores no Instagram, que perceberam a diferença no antes e depois.

Rafaella – Lipo LAD

A irmã do jogador de futebol Neymar, que é famosa nas redes sociais, é mais uma das adeptas do procedimento. Compare o antes e depois.

Quanto custa fazer Lipo LAD?

O preço de qualquer cirurgia é algo que varia para cada médico. No caso da Lipo LAD das famosas, por ser uma técnica mais avançada, que exige mais experiência do profissional, o valor também costuma ser mais alto, geralmente acima dos R$ 40 mil.

Mas o mais importante é pensar na segurança. Por isso o cirurgião plástico Dr. Álvaro Cansanção alerta para a importância de escolher um especialista em Lipo HD ou Lipo de Alta Definição (LAD) e de confiar na indicação que ele fizer.

Embora esteja cada vez mais comum, é um tipo de cirurgia. Por isso, deve ser realizada somente com orientação profissional, para evitar qualquer tipo de risco.

E por mais que a Lipo LAD das famosas ajude a deixar o abdômen definido, é importante entender que nenhuma cirurgia faz milagres. Por isso, a recomendação é manter uma alimentação equilibrada e uma rotina de atividades físicas. Do contrário, o resultado será perdido.