Certamente você já fez ou ouviu falar em peeling. O procedimento é ideal para renovar as células da pele por meio de uma descamação controlada. Mas você sabia que pode fazer o mesmo tipo de tratamento no couro cabeludo? Isso porque essa região acumula impurezas que prejudicam a saúde dos cabelos. Por isso, se você ainda não conhece, está na hora de descobrir o poder do peeling capilar.

O que é o peeling capilar?

O peeling capilar é, em resumo, uma esfoliação no couro cabeludo. Essa área da cabeça costuma acumular muitos resíduos. Isso acontece por consequência do excesso de produtos, oleosidade, células mortas e poluição. A região também sofre por causa de tratamentos químicos, entre eles progressiva e tintura.

Como resultado, podem surgir problemas como coceira e caspa. Além disso, pode impactar a saúde do cabelo. Nesse caso, é possível ocorrer queda, dificuldade no crescimento e até fios mais finos, frágeis e opacos.

É aí que o peeling capilar entra em ação. Ele é perfeito para fazer uma limpeza profunda. Isso ajuda a recuperar a vitalidade, a força e o brilho das mechas. Ademais, faz bem para qualquer tipo de cabelo, desde que esteja precisando de uma ajudinha para ficar saudável.

Com relação à frequência, tudo varia de acordo com a condição dos fios. Assim, os mais secos precisam do cuidado uma vez ao mês. Porém, cabelo oleoso ou misto podem receber o tratamento a cada 15 dias ou toda semana. Esse é o caso também de quem usa muitos produtos nas madeixas, por exemplo.

Como fazer em casa?

Você pode fazer o peeling capilar em casa mesmo. Há no mercado produtos próprios para isso. Mas você também pode apostar em receitas com ingredientes naturais. Confira então algumas opções.

Peeling de açúcar e mel

Para fazer esse peeling capilar tudo o que você precisa é misturar bem uma colher de sopa de mel e uma colher de sopa de açúcar.

Então, lave os cabelos com o shampoo indicado para seu tipo de fio. Em seguida, aplique a receita no couro cabeludo. Faça uma massagem suave na região por dois minutos. Entretanto, lembre-se de usar as pontas dos dedos e não as unhas para isso. Por fim, retire bem a mistura, use condicionador e enxágue.

Peeling capilar de argila

A argila é muito famosa nos cuidados com a pele. Mas você sabia que ela também tem efeitos positivos no cabelo? Nesse sentido, para fios normais ou secos, o ideal é usar a argila verde. Por outro lado, cabelos oleosos pedem pela versão preta.

Para fazer esse peeling capilar basta misturar 4 colheres de sopa da argila com água de coco. O resultado é um creme homogêneo. Enfim, passe no couro cabeludo, massageie e deixe agir de 10 a 20 minutos. Finalize lavando os cabelos normalmente.