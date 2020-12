Pele com acne: aprenda os principais cuidados durante o verão 

Para muita gente, verão é sinônimo de calor, férias, descanso e diversão. Mas, para quem tem pele com acne, a estação pode trazer diversos incômodos. Isso porque o aumento na produção de sebo e a obstrução dos poros é que dão origem às bactérias na região. Por consequência, pode ocorrer a inflamação que forma a acne.

Isso fica ainda mais fácil de acontecer no verão, quando a pele sofre com a sudorese e a oleosidade. E a razão está em diferentes fatores. Em primeiro lugar, ainda que o sol e o calor deixem um bronzeado lindo, eles podem ser perigosos. Afinal, nos dias quentes, o rosto fica mais seco. Como resultado, o corpo eleva o óleo para tentar hidratar a pele, entupindo os poros e, assim, causando as lesões. Além disso, a estação é perfeita para passar muito tempo na piscina e no mar. No entanto, cloro e água salgada também ressecam e prejudicam a pele com acne.

Qualquer tipo de pele pode apresentar erupções, apesar de serem mais frequentes na pele que já é oleosa. Então, se você quer manter sua pele lisinha, o cuidado deve ser diário. Para ajudar nessa tarefa, confira as dicas das dermatologistas Gina Matzenbacher e Fernanda Bortolozo.

O papel da alimentação na pele com acne

Alimentos calóricos e gordurosos atuam na produção de sebo. Itens com alto índice glicêmico, como chocolate e farinha branca, também pioram a pele com acne. Por isso, dê preferência a uma dieta rica em frutas, verduras e legumes, principalmente com zinco e betacaroteno. Procure receitas de verão que incluam folhas em tom verde-escuro, como espinafre e couve, cenoura, abóbora e frutos do mar sem fritura.

Limpeza é essencial

As dermatologistas ressaltam que é essencial remover as impurezas e o filtro solar no fim do dia. Use demaquilante e sabonete neutro ou específico para o seu tipo de pele. No caso da pele com acne, escolha produtos que reduzem a produção de sebo.

Além disso, em caso de rosto oleoso, pode lavar de duas a três vezes por dia. Para uma pele normal, duas vezes já são suficientes. Se precisar lavar mais, use apenas água. Mas cuidado com o excesso, que também pode provocar o surgimento da acne.

Filtro solar para a pele com acne

O uso frequente de filtro solar pode ser prejudicial à pele com acne. Mas isso não quer dizer que você deve evitar esse cuidado. Até porque, o produto é o maior aliado da pele contra os danos do sol. Então, a dica é escolher um protetor sem óleo na fórmula. Ademais, procure por textura gel, sérum ou com toque seco, que são as melhores opções.

Cuidado com a piscina e a água do mar

O cloro da piscina pode deixar a pele mais sensível e causar inflamações que pioram a acne. Já a água salgada não é tão agressiva. Mesmo assim, é importante, depois de um dia na piscina ou no mar, tomar um banho no chuveiro. Por fim, hidrate bem a pele.

Evite se expor demais ao sol

Se você estiver com uma espinha no rosto, evite tomar sol, principalmente entre 10 e 16 horas. Isso pode deixar uma mancha escura na área inflamada.

Maquiagem no verão

Os produtos de maquiagem podem conter ingredientes que obstruem os poros, o que pode levar à acne. Por isso, escolha itens voltados para pele oleosa, como os minerais. Ademais, cheque o prazo de validade, pois maquiagem vencida causa irritação cutânea.

Como tratar a pele com acne

Você não precisa fugir de tratamentos estéticos, como peeling, durante o verão. Entretanto, vale conferir com o dermatologista quais são as melhores opções para o seu caso. O médico pode, por exemplo, diminuir o uso de ácidos, receitar um hidratante ou até mesmo uma limpeza de pele.

Fontes: Gina Matzenbacher e Fernanda Bortolozo, dermatologistas da clínica Leger.