Protetor térmico para cabelos: o que é, quando usar e onde comprar o seu!

Você já conhece e usa em seus cabelos o protetor térmico? Cada vez mais o cuidado com a pele e os cabelos têm se tornado essencial na vida das pessoas. E, assim, novos produtos, mais elaborados e eficientes surgem no mercado para valorizar o que temos de melhor no nosso corpo, cada dia mais!

Assim surgiram produtos cosméticos como os protetores térmicos, produtos essenciais para um dia incrível na praia com os amigos ou na proteção dos fios em um dia de beleza no salão!

Proteger os fios faz com que eles se mantenham mais tempo alinhados, uniformes, bonitos e saudáveis. Evita que eles se quebrem, forme pontas duplas e fiquem com uma aparência não muito legal! Por isso, hoje são um dos queridinhos das influencers e de toda mulher que adora se cuidar!

O que é um protetor térmico?

Quando saímos para praia, campos ou passeios ao ar livre, já conhecemos a importância do protetor solar para a pele! É um item importantíssimo que protege nosso organismo dos riscos dos raios ultravioletas, que podem ter efeitos prejudiciais ao longo do tempo. O protetor térmico funciona da mesma forma, mas age principalmente nos nossos fios capilares!

Ele sela os fios e forma uma barreira protetora contra o calor excessivo e os danos térmicos que nos atingem, seja ao ar livre, seja no uso de aparelhos de modelagem do nosso cabelo, como secadores, chapinhas e babyliss!

Hoje em dia você não precisa mais ficar com medo de fazer escova e chapinha sempre que quiser, porque, com os protetores térmicos, seu cabelo sempre estará saudável!

Como usar?

O protetor térmico age nos cabelos desenvolvendo uma camada protetora a mais em torno da fibra capilar. Essa película formada impede com que o calor emitido por ferramentas de beleza, como a chapinha e o secador aja de forma intensa nas suas madeixas, te protegendo de um dano muito grande na estrutura capilar.

Dessa maneira, o produto é capaz de prevenir o ressecamento total dos fios e combate dois grandes vilões de qualquer cabelo de cinema: o temido frizz e as pavorosas pontas duplas, inimigas de toda mulher!

Para utilizar um protetor térmico, é muito simples! Basta aplicar no comprimento dos fios secos antes de se expor a um sol intenso ou aos efeitos dos secadores, chapinhas ou for finalizar o cabelo com babyliss!

Passe uma boa camada cobrindo todo o cabelo, sem deixar os fios pesados! É superimportante que seu cabelo mantenha a leveza, mesmo com o produto! Assim, ele estará protegido e saudável!

Qual é a diferença entre defrizante e protetor térmico?

Constantemente confundidos na rotina de tratamentos capilares, os defrizantes são produtos diferentes dos protetores térmicos. Os desfrizantes tiram o frizz dos cabelos e funcionam mais como uma selagem dos fios, deixando-os alinhados e mais organizados.

Já os protetores térmicos selam os fios para funcionar como uma barreira protetora contra os danos causados pelo calor excessivo, e servem como uma proteção extra no dia a dia! Eles podem ser usados juntos na rotina de cuidados de beleza, mas têm funções diferentes, fique atenta!

Quem pode utilizar protetores térmicos no cabelo?

Agora que você já conhece os benefícios e a importância do uso do protetor térmico nas suas madeixas, deve estar se perguntando: será que eu posso usar no meu cabelo?

A ótima notícia é: todo mundo pode utilizar protetores térmicos para cabelos! Os produtos de proteção contra o calor, utilizados no comprimento dos fios, já existem no mercado numa grande variedade de modelos! Eles podem ser formulados de diversas formas, para atender a todos os tipos de cabelos, dos mais lisos aos mais crespos, com mais ou menos química!

Assim, com o avanço da indústria cosmética, existem fórmulas oil free para cabelos oleosos, fórmulas mais hidratantes para os cabelos crespos ou mais ressecados e formulações bem balanceadas!

Apesar dessa grande diversidade, os protetores térmicos têm apenas a função de selar os fios contra o excesso de temperatura! Alie esse produto a outros cosméticos para uma rotina de cuidados de beleza completa!

Dicas de onde comprar o seu!

Agora, para encontrar o melhor protetor térmico para seus cabelos, faça uma pesquisa rápida na sua cidade! Assim, você pode pesquisar tanto em farmácias e drogarias, como as grandes lojas, quanto em supermercados e marketplaces da internet!

São produtos super fáceis de achar hoje em dia, em uma variedade de preços, modelos, cores e texturas! Mas, fique atenta! Existem produtos que oferecem alinhamento dos fios, mas não oferecem proteção térmica. Ou ainda, que oferecem proteção contra raios solares, mas contra nossas chapinhas de todo o dia, não!

Por isso, leia bem a descrição no rótulo do produto escolhido! Ainda, aproveite aquele que for o melhor para os seus fios! Aproveite sem medo o seu passeio à praia e sua chapinha diária, com muito mais segurança e fios comportados!