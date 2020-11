Você já ouviu falar sobre a niacinamida? Quando começamos a descobrir um pouquinho mais sobre cuidados com a pele nos deparamos com termos um pouco mais difíceis, que deixam qualquer mulher confusa! São tantos nomes para entender!

Imagina só, quando você entra em uma farmácia e começa a ler os rótulos dos produtos! Vemos vitamina C, ácidos, tônicos, proteínas e muito mais! Dessa forma, surgiu a niacinamida! Ela é uma das queridinhas das marcas de cosméticos hoje em dia, super falada e compartilhada por todas as mulheres conectadas com as novidades da beleza! E você, já conhece a niacinamida?

O que é niacinamida?

Continuando nossa descoberta desse novo mundo de cuidados para a pele, a niacinamida é um ativo natural utilizado para produtos cosméticos, que também pode ser chamada de vitamina B3 ou, ainda, nicotinamida. Ela é um ativo versátil, uma vitamina incrível, que funciona em produtos para peles de todas as pessoas. Mesmo as peles que exigem mais atenção e cuidado, como as peles sensíveis, podem se beneficiar de todas as suas qualidades!

A niacinamida é uma vitamina solúvel em água, o que confere uma potência em hidratação no seu skincare diário! Assim, ela pode promover um crescimento da síntese das ceramidas naturais da pele, deixando seu rosto mais iluminado, sadio e com aparência de jovem!

Para que serve?

A vitamina B3 pode promover renovação das células, além de melhorar a aparência geral do tom da pele. Ainda, a niacinamida ainda tem atividade antioxidante e diminui os efeitos do tempo nas marcas de expressão, e pode melhorar e controlar o excesso de oleosidade da face. Por isso, e por ser versátil e simples de se trabalhar, ela pode estar presente em uma gama enorme de cosméticos tradicionais e cosméticos naturais.

Dessa forma, você pode encontrar a niacinamida em produtos para tratar a acne e até mesmo em hidratantes antirrugas. A vitamina B3 combina com tudo! Ainda, ela é capaz de acalmar a inflamação de peles sensibilizadas e também é capaz de promover uma barreira protetora no seu rosto, prevenindo os efeitos da poluição diária e dos raios ultravioleta!

Quem pode usar niacinamida?

Uma notícia incrível é: a vitamina B3 pode ser formulada em cosméticos para todos os tipos de pele. Isso também inclui os casos mais delicados, como pessoas que têm a pele do rosto mais sensível ou melasma. Até hoje não foram apresentados estudos que contraindiquem a aplicação da niacinamida na pele, a uma concentração máxima de princípio ativo de 5%!

Mas fique atenta aos detalhes da sua pele! Consulte sempre seu médico sobre os produtos cosméticos que deseja incluir na sua rotina de cuidados, ainda mais se sua pele demandar mais atenção. Ele vai te atualizar das potências da niacinamida e ainda vai te deixar mais segura, na hora de cuidar da sua pele, seja ela como for.

Imagina um ativo que é capaz de trazer tantos benefícios assim e ainda que funciona bem em todos os tipos de pele. A niacinamida modificou o mercado cosmético, oferecendo muitos benefícios com apenas um ativo!

Hoje em dia, com a pegada minimalista na moda e na beleza, reduzir também pode significar acelerar seu cuidado de forma muito inteligente.

Quando aplicar no rosto?

A rotina de aplicação da niacinamida na pele vai variar dependendo do tipo de produto que você escolher para adicionar no seu cuidado diário! Portanto, se for um creme hidratante, use por último, depois de lavar e tonificar a pele! Séruns e tônicos específicos para algumas áreas do corpo podem ser aplicados com a pele limpa e seca!

Dessa maneira, uma dica super legal sobre a niacinamida é que, como uma vitamina hidrossolúvel, ela não se acumula no corpo, então pode ser aplicada todos os dias! Consulte sempre o rótulo do seu novo produto e, se precisar, converse com seu dermatologista!

A niacinamida é um ativo muito equilibrado, que combina com uma infinidade de produtos corporais e faciais!

Os melhores produtos com niacinamida

A niacinamida virou moda e, hoje em dia, podemos encontrar vários cosméticos para o cuidado da pele do rosto com ela! Assim, por ter grande facilidade e combinar com tudo, a niacinamida é um ativo muito simples e completo, que valoriza qualquer produto!

Dessa forma, é fácil encontrar niacinamida hoje em dia, tanto em farmácias, quanto em lojas de varejo por toda a internet! Encontre a vitamina B3 em produtos de diversas marcas e diversos preços! E não esqueça de aproveitar nossas sugestões, que vão te fazer querer adicionar a vitamina B3 ainda hoje no seu cuidado pessoal!

Creme de hidratação, da Sallve , R$ 89,90: Esse hidratante das estrelas tem um toque leve que combina ativos incríveis ,entre eles o ácido hialurônico, vitamina C, cafeína e nossa querida nicotinamida ! Dessa maneira, use todos os dias na área dos olhos e rosto.

, R$ 89,90: Esse hidratante das estrelas tem um toque leve que combina ativos incríveis ,entre eles o ácido hialurônico, vitamina C, cafeína e nossa querida ! Dessa maneira, use todos os dias na área dos olhos e rosto. Sérum Concentrado Anti-Idade Retinol B3, da La Roche-Posay – R$219,00: Continuando com nossas indicações, uma das marcas de cosméticos queridinhas das blogueiras, a La Roche-Posay criou um sérum perfeito para a pele do rosto. Assim, ele diminui os efeitos do envelhecimento da pele, com os ativos retinol e, claro, a niacinamida !

– R$219,00: Continuando com nossas indicações, uma das marcas de cosméticos queridinhas das blogueiras, a La Roche-Posay criou um sérum perfeito para a pele do rosto. Assim, ele diminui os efeitos do envelhecimento da pele, com os ativos retinol e, claro, a ! Clareador de Olheiras, da Adcos – R$205,00: Enfim uma notícia boa para as veganas! Também tem niacinamida na cosmética natural! Dessa forma, procure por produtos naturais e veganos com a vitamina B3 em sua fórmula, como esse clareador de manchas da marca Adcos!