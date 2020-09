Umectação Capilar: o tratamento para cabelos com óleos naturais

Se você tem cabelos ressecados, quebradiços, com muita química e bastante frizz, a umectação capilar pode te ajudar a resolver esses problemas! Fios danificados e com pouca vitalidade são indícios de falta de hidratação e nutrientes, por isso, a umectação capilar pode ser a técnica perfeita para ter seu cabelo macio, sedoso e brilhante de volta!

O que é Umectação Capilar?

A umectação capilar é uma técnica feita com óleos naturais para aqueles que querem restaurar a força e brilho do cabelo de forma rápida e eficaz. Desse modo, o procedimento é responsável por aumentar a saúde do cabelo e repor nutrientes que perdemos diariamente por causa de agentes externos.

Além disso, a umectação promete selar a fibra capilar, mantendo-a nutrida e hidratada por mais tempo. Dessa forma, o tratamento tende a combater a opacidade e o ressecamento dos fios, trazendo maciez e vida aos cabelos mais opacos!

Quais os benefícios dessa técnica?

A umectação capilar traz inúmeras vantagens para a saúde dos cabelos, como por exemplo a restauração dos fios danificados. Por isso, a técnica pode ser um dos principais aliados no tratamento de cabelos detonados por procedimentos agressivos e que precisam urgente de uma reconstrução.

Se o seu cabelo está pedindo por ajuda, aqui vai uma lista de benefícios e razões para aderir a umectação em seu cronograma capilar:

Brilho;

Maciez;

Diminuição do frizz e de pontas duplas;

Redução da queda;

Reconstrução dos fios quebradiços;

Reposição de nutrientes;

Crescimento saudável;

Pode ser feito em casa.

Ficou animada para saber como introduzir a umectação em seu cronograma capilar? Em seguida iremos explicar o passo-a-passo dessa técnica, mas antes vamos falar sobre os óleos naturais mais indicados para fazer essa técnica. Assim, você poderá identificar qual deles se encaixa melhor com seu tipo de cabelo e condição que ele se encontra.

Quais os melhores óleos para fazer a umectação capilar?

Óleo de Abacate

O óleo de abacate é uma bomba de vitaminas!! Sua composição rica Vitamina A, B, D e E, proteínas, aminoácidos e ácido fólico, fazem dele um umectante poderoso! Ele promove hidratação e nutrição profunda dos fios, além de reparar os danos da fibra capilar, combate a quebra e o ressecamento do cabelo. Também auxilia no crescimento saudável do cabelo!

Óleo de Argan

Também conhecido como o “ouro do Marrocos”, o óleo de argan é o queridinho dos cabeleireiros! De fato, por ter uma composição rica em vitamina A e E, ele é uma ótima escolha para incluir em sua umectação capilar.

Com ação antioxidante, reduz os danos causados por agentes externos como a poluição e clima variante. Além disso, possui alto poder de hidratação e fortalecimento dos fios, combatendo a queda e pontas duplas. Ainda, ajuda a reduzir o frizz e protege contra os raios UV.

Umectação Capilar com Óleo de Coco

Febre entre as blogueiras, o óleo de coco tem como finalidade recuperar o brilho e vitalidade do cabelo. Todavia, é bom não abusar dele, principalmente se você não tem cabelos danificados pois ele pode dar efeito rebote.

Por esse motivo, pessoas que já tem os cabelos hidratados não devem utilizar desse recurso para potencializar o cronograma capilar, pois ele limita a abertura das cutículas capilares e impede que a água chegue até o fio, fazendo com que ele fique desidratado.

Óleo de Girassol

A umectação capilar com esse óleo ajuda a restaurar os fios danificados, restaurar o brilho e trazer leveza na movimentação das madeixas, pois possui minerais e as vitaminas C e E, que colaboram com a hidratação, fortalecimento e proteção do cabelo. Para quem tem cabelo crespo, um bônus: define e modela os cachos naturalmente. Não é demais?!

Óleo de Linhaça

Como resultado de sua composição rica em Ômega 3, vitaminas, minerais, ácidos graxos e proteínas, o óleo de linhaça hidrata os fios, proporciona mais brilho e ajuda a diminuir o frizz.

Assim, sua utilização regular do óleo de linhaça na umectação capilar, promove o crescimento do cabelo, diminui a queda e auxilia na eliminação da caspa e descamação couro cabeludo.

Umectação Capilar com Óleo de Manga

Um tanto peculiar, o óleo de manga promete resultados surpreendentes! Rico em sais minerais e vitaminas, ele promove uma hidratação completa, mantendo os fios fortes e nutridos.

Além disso, deixa os cabelos macios e brilhosos e é uma excelente opção para quem tem cabelo crespo ou cacheado, pois modela as mechas, deixando os cachos bem delineados!

Óleo de Oliva

Super popular, o óleo de oliva é bastante usado por sua versatilidade e benefícios! E não é para menos! Ele possui compostos antioxidantes, vitaminas, lipídios e aminoácidos que hidratam, dão brilho, diminuem o frizz e a queda do cabelo.

Sem contar que o óleo de oliva ajuda a combater a caspa e as pontas duplas. Para quem tem cabelos com química ele é uma boa aposta para introduzir na umectação capilar!

Óleo de Rícino

De fato, o óleo de rícino também é um dos queridinhos para o tratamento capilar por suas propriedades restaurativas e fortificantes!

Tudo isso é resultado fator de sua composição rica em vitamina E, sais minerais e óleos graxos que além de combater a caspa, ajuda no crescimento saudável dos fios!

Óleo de Semente de Uva

Por ter uma fragrância agradável, o óleo de semente de uva deixa os cabelos extremamente cheirosos. Mas ele não tem apenas o cheiro como qualidade!

Com beta-caroteno e vitaminas C e E, ele é um bom aliado no tratamento capilar, pois nutre, hidrata e fortifica o cabelo. Ainda ajuda no crescimento, no combate a caspa, na vitalidade dos fios e na redução da oleosidade.

Outra coisa muito bacana é que ele é que ele pode ser utilizado em todos os tipos de cabelo.

Umectação Capilar: Passo-a-Passo

Agora que você já sabe para que serve a umectação capilar e quais os óleos que pode utilizar nessa técnica, vamos de um passo-a-passo!

Em primeiro lugar, você deve escolher qual óleo que combina com o tipo de problema que você quer resolver.

Em seguida, aplique o produto em seu cabelo mecha por mecha, a quantidade do produto varia de acordo com o comprimento. Por isso, preste atenção na dosagem, pois o excesso pode causar efeito contrário do desejado como aumento da oleosidade.

Depois, faça uma massagem com movimentos circulares no couro cabeludo para ativar a circulação sanguínea e estimular a absorção das propriedades nutritivas que contém no óleo vegetal.

Por fim, cubra os cabelos com uma touca e deixe o óleo agir por um período de 30 minutos. Aproveite o tempo de descanso para relaxar, fazer uma skin-care, ler um livro.

Após de deixar o óleo agir, enxague o cabelo e curta o resultado!