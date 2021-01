Whindersson, Didi e Manu Gavassi: os famosos do signo de Capricórnio

Quem nasce de 22 de dezembro a 20 janeiro é do signo de Capricórnio. Os Capricornianos costumam ser muito responsáveis, dedicados, trabalhadores, fortes e possuem uma certa dificuldade de expressar suas emoções. Com curiosidade para saber se algum artista que faz parte dos seus favoritos tem essas características? Confira famosos de capricórnio:

Signo de Capricórnio: personalidade e tudo mais que você precisa saber

Claudia Raia – Famosos de capricórnio

A atriz faz aniversário no dia 23 de dezembro. No fim de 2020, Claudia fez uma festa para comemorar os 54 anos de idade ao lado das atrizes Mariana Ximenes e Paolla Oliveira.

Selton Mello

O ator e diretor faz aniversário no dia 30 de dezembro e também faz parte da lista de famosos de capricórnio.

Wanessa Camargo

A cantora faz aniversário no dia 28 de dezembro e em 2020 completou 38 anos.

Larissa Manoela

Entre os famosos de capricórnio que dividem aniversário com Wanessa Camargo no dia 28 de dezembro, está Larissa Manoela, que no ano passado completou 20 anos.

Dylan Minnette – Famosos de capricórnio

Ator e integrante da banda Wallows, Dylan Minnette faz aniversário no dia 29 de dezembro. Nas telinhas, uma de suas atuações mais famosas é na série 13 Reasons Why, da Netflix.

Kim Taehyung

Integrante do grupo mundialmente famoso BTS, Taehyung, também conhecido como V, faz aniversário no dia 30 de dezembro e é um dos famosos de capricórnio.

Rodrigo Simas

Rodrigo Simas faz aniversário logo no começo do ano, no dia 6 de janeiro, e também é do signo de capricórnio. Em 2021, o ator completa 29 anos.

Renato Aragão – Famosos de capricórnio

Em janeiro também acontece o aniversário de Renato Aragão, o Didi. O humorista faz aniversário no dia 13.

Manu Gavassi

A finalista do BBB 20 faz aniversário no dia 4 de janeiro. Em 2021 a atriz e cantora chegou na casa dos 28 anos.

Whindersson Nunes

O humorista completa 25 anos no dia 5 de janeiro de 2021. Famosos de capricórnio.

Kate Middleton – Famosos de capricórnio

Kate Middleton faz aniversário no dia 9 de janeiro. Em 2021, a duquesa completa 39 anos.

