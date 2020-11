Scrunchie: inspirações para usar e dicas para fazer o seu em casa

Cores fortes, loungewear, biquínis cheios de babado e acessórios divertidos e estilosos. Pois é, essas são algumas das tendências do verão 2021. E se tem uma peça que é a cara da estação, é o scrunchie.

Talvez o nome soe estranho para você, mas é provável que já tenha visto – e até usado! – o acessório. Isso porque estamos falando da famosa xuxinha, que fazia muito sucesso na cabeça de crianças e adolescentes dos anos 1980 e 1990. E já tem um tempinho que a tendência voltou com tudo compondo, principalmente, looks de streetstyle.

O que é o scrunchie

O scrunchie é um elástico envolto em tecido largo e franzido em volta. Por isso, fica despojado e fofo. Ao mesmo tempo, por conta do volume, o acessório costuma chamar bastante a atenção. Vai bem nos mais diversos penteados – desde um simples rabo de cavalo até um coque mais arrumadinho.

Há uma variedade enorme de tamanhos, cores, estampas e texturas. Tem peças em crochê, veludo, cetim e até aplicações com paetê, por exemplo. Então, você pode combinar com todo tipo de visual e ocasião. Além disso, por conta do material mais macio, não quebra o cabelo, o que é ótimo para a saúde dos fios.

Que tal dar uma olhadinha em alguns looks para se inspirar e, quem sabe, aderir à moda também?

Rabo de cavalo – o jeito clássico de usar scrunchie

Sem dúvida, esse é o jeito mais comum de usar o scrunchie. Você pode fazer um penteado mais alto. Se abrir bem o tecido, a xuxinha fica aparente. Por outro lado, se deixar o acessório apertado, ele fica mais discreto.

Ou então você pode optar por um rabo mais baixo e na lateral da cabeça. O visual fica fofo e descontraído. Para um efeito bagunçado, borrife os fios com spray e amasse das pontas para o topo da cabeça. Em seguida, jogue o cabelo para um dos lados e use o scrunchie para amarrar.

Coque alto

Esse look é perfeito para enfrentar os dias de calor, mas sem perder o charme. É só fazer um coque no alto da cabeça e, por fim, prender com o scrunchie. Para um resultado mais bonito, você pode usar uma peça de tecido com textura, como o veludo, ou aplicações.

Scrunchie no cabelo semipreso

Nesse caso, você tem duas opções. Em primeiro lugar, pode escolher um meio-coque – que, aliás, conquistou seu espaço nos últimos anos.

Outra versão mais delicada é o semipreso, que fica despojado com o toque do scrunchie.

Tranças

Mais um penteado que se transforma com o scrunchie. Faça então uma trança, simples ou embutida, e finalize com a xuxinha.

Acessório versátil

Se você não quer prender os fios com o scrunchie, mas, ainda assim, acrescentar a peça ao seu look, pode usá-la como pulseira.

Dicas para fazer seu scrunchie

Se você curte trabalhos manuais ou quer se aventurar no artesanato, pode criar seu próprio scrunchie. Assim, tem toda a liberdade para escolher os tecidos e formatos. Quem sabe você não monta até mesmo uma coleção de xuxinhas ou então aproveita para combinar com sua máscara de proteção?

Neste vídeo, Ju Arruda ensina a fazer o seu acessório com máquina de costura.

Mas se você não tem uma máquina, sem problemas! Afinal, o vídeo abaixo ensina direitinho como fazer o scrunchie à mão.