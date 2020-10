Noivas de tênis: dicas de como combinar e inspirações

Nada de salto alto à la Cinderela. Noivas de tênis são sinônimo de estilo e autenticidade. Confira modelos para você arrasar no dia do “sim”!

Quando pensamentos em casamentos, dificilmente nos vem à cabeça noivas de tênis, não é? Porém, essa opção é mais comum do que parece. Muitas mulheres preferem deixar de lado o estilo clássico do vestido branco e sapatos à la Cinderela para representar toda a sua personalidade e irreverência, em um dos dias mais importantes de suas vidas, usando um tênis.

Assim como qualquer outro detalhe do casamento, a escolha do tênis é muito íntima. Geralmente, a noiva que opta por esse calçado possui um estilo moderno e ousado, que não se importa de seguir tradições. Ou é somente uma mulher que não abre mão do conforto.

Assim, neste artigo você confere dicas de como combinar o tênis com o vestido, modelos e muitas inspirações para arrasar no dia do esperado “sim”. Confira a seguir!

Noivas de tênis: as vantagens por trás dessa escolha

Não é de hoje que muitas noivinhas optam pelo tênis no dia do seu casamento. Afinal, vamos combinar que eles são confortáveis e perfeitos para uma cerimônia que exige dos noivos ficarem horas em pé para cumprimentos, fotografias e danças.

Além disso, os tênis são calçados super versáteis, pois transitam entre diversas ocasiões, inclusive em um casamento formal ou mais rústico. Entre os benefícios de utilizar tênis no casamento, além do conforto e versatilidade que citamos acima, estão também:

Ser você mesma

Em primeiro lugar, você não concorda que o dia do seu casamento é único e especial? Então por que ele não pode ter a sua cara? Se você adora um tênis e não vê outro calçado mais ideal para combinar com o seu vestido, utilize sem medo de ser feliz.

Nada mais autêntico que celebrar esse dia com um look que represente a sua personalidade e estilo.

Tênis personalizado

São muitas opções de tênis disponíveis no mercado. Por isso é bem fácil personalizá-lo e dar mais um toque somente seu ao calçado. É possível trocar o cadarço por fitas mais delicadas, colar pedras, lantejoulas e até fazer desenhos. Em resumo: deixe a imaginação fluir.

Tênis no casamento: dicas de como combinar

Talvez essa parte de combinar tênis e o vestido pode ser difícil para as noivas indecisas. Ainda mais porque são muitas opções de cores, texturas, materiais e detalhes. No entanto, trazemos a seguir algumas dicas valiosas para você não errar no look.

Casamento casual

Seja no campo ou na praia, o casamento casual à luz do dia é perfeito para despojar charme e personalidade utilizando um tênis. E o modelo All Star, da marca Converse, se encaixa perfeitamente para essa missão especial.

Com seu design único e confortável, é simples combiná-lo com qualquer vestido. Opte pelo modelo mais clássico e sem muitos detalhes se o seu casamento for mais minimalista – e isso estiver refletido no seu vestido, é claro.

Contudo, se você é mais ousada e quer surpreender todos os convidados, existe a opção de investir em modelos com cores e estampas diferentes. No caso da Gretchen, que se casou recentemente, ela optou por um Converse branco customizado com pérolas e seu nome bordado.

Noivas de tênis: casamento noturno

Dior e Chanel já cantaram a pedra nas passarelas de alta-costura exibindo looks de festa com tênis bordados com flores, pedras, paetês, rendas e tweed. Assim, se o seu casamento for à noite, em um salão de festas, por exemplo, tênis com essa pegada fazem uma combinação incrível. Brilhos e detalhes metalizados são uma boa aposta.

Aliás, uma dica importante é tentar equilibrar nos detalhes. Evite vestidos sofisticados com um tênis muito esportivo. Ao mesmo tempo, tenha cuidado ao misturar as cores, pois isso pode trazer muita informalidade ao look.

Inspirações de noivas de tênis para arrancar suspiros

Como você percebeu, além de serem confortáveis e versáteis, utilizar tênis no casamento é uma forma de demonstrar o seu estilo original e único. É fundamental que você se sinta bem na escolha e não opte apenas porque é moda, combinado?

Abaixo separamos alguns looks para você se inspirar:

Aqui os noivos personalizaram um tênis Nike bordando a data da celebração. Uma ideia muito fofa, não é?

Que tal você combinar o clássico tênis All Star junto com as suas madrinhas. Afinal, essa é uma maneira de demonstrar sintonia e charme.

Você não precisa recorrer somente ao All Star para trazer personalidade ao look. Noivas de tênis Vans Old School ficam lindas também.

Para casais mais ousados e descolados, a ideia é utilizar tênis da mesma cor para combinar. Detalhe para o vestido irreverente da noiva. Gostou?