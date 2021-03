Ibovespa abre em alta com Butanvac e otimismo externo

Ibovespa hoje: No último pregão da semana, o Ibovespa abriu em leve alta com o bom humor dos mercados internacionais e com boas notícias no interno. Lá fora, apesar do avanço da pandemia do covid-19 em vários países, as bolsas da Europa operavam em alta nesta manhã, puxadas especialmente pela divulgação do índice de confiança das empresas na Alemanha, cujo resultado, positivo, veio acima do esperado.

Ibovespa

Nos Estados Unidos, as bolsas também operam em alta, sob otimismo com uma possível recuperação econômica mais rápida, após um anos de preocupações e recuos com a pandemia do covid-19. O presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, anunciou que os bancos americanos podem vir a retomar as recompras e assim aumentar os dividendos a partir do final de junho, favorecendo as ações do setor financeiro do país.

No mercado doméstico, os investidores devem manter especial atenção à notícia Instituto Butantan, divulgada nesta manhã, do desenvolvimento de uma vacina 100% nacional contra o Covid-19. O Instituto anunciou que fará pedido à Anvisa para iniciar testes da nova vacina, em 1.800 brasileiros. Apesar do entusiasmo com a notícia, a ciência tem seu tempo e o início da produção, previsto pelo Instituto para ainda em 2021, caso tenha seu pedido aprovado, vai depender dos testes clínicos.

O imunizante já estaria sendo testado em pacientes na Tailândia, segundo o governo de São Paulo. Na tarde desta sexta-feira, o governo deve também informar sobre a nova vacina à Organização Mundial da Saúde (OMS).

Os mercados também dever se movimentar hoje ainda sob o efeito da aprovação, na quinta-feira, 25, pelo Congresso, do Orçamento de 2021, especialmente porque a aprovação era esperada há três meses. Agora, o texto depende da aprovação do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). No texto final, foi feito um remanejamento de mais de R$ 25 bilhões. Grande parte desse valor pode ser utilizada em emendas parlamentares.

Segundo analistas da XP Investimentos , os deputados cortaram despesas obrigatórias e aumentaram investimentos, pressionando o governo a bloquear mais de R$ 30 bilhões para recompor as despesas obrigatórias.

Na agenda econômica, pesa a divulgação, pelo Ministério da Economia, da balança comercial de fevereiro, que apesar de ter registrado déficit de US$ 2,3 bilhões número ficou abaixo do esperado pelo mercado, que era um déficit de R$ 2,4 bilhões. Também é significativamente menor ao déficit registrado em fevereiro de 2020, de US$ 4,7 bilhões.

Outra atenção dos investidores diz respeito à fala, nesta manhã, do presidente Jair Bolsonaro na cúpula do Mercosul.

Às 10h11 (horário de Brasília), o índice tinha alta de 0.32%, aos 114.115 pontos.

