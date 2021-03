Ibovespa hoje fecha em alta, mas acumula perdas na semana

O Ibovespa hoje encerrou a sexta-feira, 26, com uma leve alta de 0,91%, aos 114.780 pontos e volume financeiro negociado de R$ 28,3 bilhões. Na semana, no entanto, o índice acumulou perdas de 1,24%.

Ibovespa hoje (26/03/2021)

Contribuiu para o resultado positivo da Ibovespa hoje o bom desempenho das bolsas americanas. Com uma agenda econômica externa mais vazia nesta sexta, o mercado ainda repercutiu a notícia da quinta-feira do presidente Joe Biden, que anunciou que o governo dobrou a meta de vacinados em 100 dias, para 200 milhões de pessoas.

A notícia é positiva pois eleva o otimismo sobre uma recuperação econômica mais rápida, após um ano de preocupações e recuos com a pandemia do covid-19. O presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, anunciou que os bancos americanos podem vir a retomar as recompras e assim aumentar os dividendos a partir do final de junho, favorecendo as ações do setor financeiro do país.

Nem mesmo a pressão dos juros dos treasures pesou e as bolsas americanas fecharam em alta: Dow Jones subiu 1,39%, aos 33.072,06 pontos, S&P avançou 1,66%, aos 3.974,46 pontos; e a Nasdaq fechou em alta de 1,25%, aos 13.138,73 pontos.

Vacinas

No mercado doméstico, os investidores mantiveram especial atenção às vacinas brasileiras. Primeiro, a notícia do Instituto Butantan, divulgada na manhã desta sexta-feira, do desenvolvimento de uma vacina 100% nacional contra o Covid-19. O Instituto anunciou que fará pedido à Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) para iniciar testes da nova vacina, em 1.800 brasileiros.

Depois, no final da tarde, o Governo Federal, por meio do Ministério da Ciência e Tecnologia, também anunciou que está acompanhando o desenvolvimento de três vacinas. Na quinta-feira, o pedido de aprovação de testes de uma delas, desenvolvida pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, foi protocolado junto à Anvisa

Apesar do entusiasmo com a notícia, a ciência tem seu tempo e o início da produção, previsto pelo Instituto para ainda em 2021, caso tenha seu pedido aprovado, vai depender dos testes clínicos.

O mercado ainda passou o dia digerindo a aprovação, na quinta-feira, 25, pelo Congresso, do Orçamento de 2021, especialmente porque a aprovação era esperada há três meses. Agora, o texto depende da aprovação do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). No texto final, foi feito um remanejamento de mais de R$ 25 bilhões. Grande parte desse valor pode ser utilizada em emendas parlamentares.

A adição de emendas em valor acima do esperado, no entanto, preocupa pois projeta despesas maiores para o governo, uma vez que o orçamento já estava defasado por causa do valor do salário mínimo. Segundo analistas da XP Investimentos , os deputados cortaram despesas obrigatórias e aumentaram investimentos, pressionando o governo a bloquear mais de R$ 30 bilhões para recompor as despesas obrigatórias.