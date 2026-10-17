Política

Agenda de Lula e Flávio Bolsonaro hoje (17/10): veja os compromissos dos candidatos

Lula se prepara para debate na Band, enquanto Flávio Bolsonaro faz atos em duas capitais

Escrito por Anny Malagolini
Agenda de Lula e Flávio Bolsonaro Foto: Globo
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Os candidatos à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) têm compromissos diferentes neste sábado (17), na reta final da campanha para o segundo turno das eleições de 2026. Enquanto o presidente permanece em Brasília para se preparar para o debate presidencial de domingo (18), na Band, o senador participa de atos de campanha em Vitória (ES) e Salvador (BA).

Paralelamente às agendas dos candidatos, apoiadores de Lula organizam mobilizações em diferentes cidades, incluindo Rio de Janeiro, São Paulo e Campinas. As atividades envolvem caminhadas, manifestações e encontros com lideranças comunitárias, em uma tentativa de ampliar o apoio ao petista antes da votação.

Qual é a agenda de Lula neste sábado (17)?

Lula passa o sábado em Brasília, onde concentra a preparação para o debate com Flávio Bolsonaro, marcado para domingo (18), na Band. O confronto será realizado na véspera da reta final da campanha presidencial.

Até o momento, a agenda informada para o presidente não prevê atos públicos neste sábado. Ao mesmo tempo, apoiadores e movimentos sociais organizam atividades em diferentes regiões do país para pedir votos para o candidato do PT.

No Rio de Janeiro, estão previstas mobilizações no Complexo da Maré, na Zona Norte, e no Cacique de Ramos, em Olaria. A programação inclui uma caminhada pela comunidade e um encontro com lideranças locais organizado pelo ex-prefeito Eduardo Paes (PSD).

Agenda de Flávio Bolsonaro neste sábado (17)

Flávio Bolsonaro tem dois compromissos públicos previstos para este sábado, com atividades no Espírito Santo e na Bahia.

Confira os horários e locais:

10h — Vitória (ES): participação no ato chamado “Bloco do 22”, com concentração na Orla de Camburi, próximo ao Quiosque 1, nas imediações do Píer de Iemanjá.

16h — Salvador (BA): participação no “Bloco do 22”, com concentração no Morro do Cristo, na Avenida Oceânica, no bairro da Barra. A programação prevê deslocamento até o Farol da Barra.

Os atos fazem parte da agenda de campanha do candidato do PL na véspera do debate presidencial.

Atos de apoio a Lula pelo país

Além dos compromissos oficiais dos candidatos, movimentos sociais, estudantes e apoiadores organizam manifestações em diferentes cidades neste sábado.

No Rio de Janeiro, a programação inclui o ato “Uma Maré com Lula 13”, com concentração prevista para as 8h, na Passarela 10, nas proximidades da Praça do Parque União, no Complexo da Maré. A atividade prevê caminhada pelas ruas da comunidade, distribuição de materiais de campanha, adesivaço e conversas com moradores.

Às 10h, está previsto um encontro com lideranças comunitárias na sede do Cacique de Ramos, em Olaria. A atividade foi organizada por Eduardo Paes e deve reunir representantes de associações de moradores, principalmente das zonas Norte e Oeste da capital fluminense.

Em São Paulo, a programação divulgada por organizadores inclui dois atos. Às 10h, está prevista a marcha “Heliópolis contra o racismo, por direitos civis e com Lula”, com concentração em frente à Profarma, na Estrada das Lágrimas, 1.595, na Zona Sul. Às 15h, o ato “Mulheres com Lula” deve ocorrer em frente ao Theatro Municipal, no Centro.

Em Campinas, a previsão é de uma marcha com concentração às 9h30, na Estação Cultura. Também foram anunciadas atividades em Sorocaba e Santos, no interior paulista, mas os horários e endereços dependem de confirmação dos organizadores.

As mobilizações são organizadas por apoiadores e movimentos ligados à candidatura petista e não integram necessariamente a agenda pessoal do presidente.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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