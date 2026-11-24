O cantor porto-riquenho Bad Bunny e o músico Roger Waters, ex-integrante do Pink Floyd, estão entre as atrações confirmadas para um evento musical organizado para celebrar a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, marcada para 5 de janeiro de 2027. A informação foi divulgada pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

A organização da festa está sob responsabilidade da primeira-dama, Janja da Silva. A expectativa é fechar a lista de grandes atrações até o fim desta semana. Lula escolheu Janja para coordenar a celebração, função que ela também desempenhou na cerimônia de posse de 2023.

Outros artistas estão em negociação e podem ser anunciados nos próximos dias. Entre os nomes cotados estão o cantor espanhol Manu Chao e o guitarrista norte-americano Tom Morello, conhecido por seu trabalho nas bandas Rage Against the Machine e Audioslave.

A escolha dos artistas tem como característica a ligação de seus trabalhos com pautas progressistas e causas políticas. Roger Waters e Morello já manifestaram publicamente apoio a Lula. Bad Bunny, por sua vez, autorizou o uso de uma de suas músicas na campanha eleitoral de 2026.

A mobilização para a posse também está sendo organizada pela direção nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), que convocou militantes de todo o país a participar da celebração. Em circular, o presidente nacional da sigla, Edinho Silva, pediu que os diretórios estaduais comecem a organizar caravanas para Brasília.

“A posse será mais do que uma cerimônia institucional. Será uma grande celebração da democracia, da luta popular e da esperança de um Brasil cada vez mais justo e soberano. Vamos fazer dessa última posse do Presidente Lula um momento inesquecível da história do nosso país! Seguimos juntos”, afirmou Edinho.

A programação musical deverá reunir artistas brasileiros e internacionais em uma celebração que, segundo a organização, pretende marcar a posse como um momento de mobilização política e festa popular.