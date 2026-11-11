Roger Waters pode fazer show na posse de Lula em janeiro de 2027

Roger Waters pode fazer show na posse de Lula em janeiro de 2027

O músico britânico Roger Waters, um dos fundadores da banda Pink Floyd, está entre os nomes cogitados para se apresentar na cerimônia de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), marcada para 5 de janeiro de 2027, em Brasília. A possibilidade foi divulgada pela coluna Painel, do jornal Folha de S.Paulo.

De acordo com a publicação, o Palácio do Planalto avalia levar uma atração internacional para a Esplanada dos Ministérios. Waters aparece como uma das opções em discussão, mas ainda não há confirmação de convite ou participação do artista. Parte dos organizadores defende que a programação cultural tenha um representante da música brasileira.

A primeira-dama Janja da Silva está à frente da organização da programação cultural do evento. Ela também deverá participar da escolha dos representantes da sociedade que acompanharão Lula na subida da rampa do Palácio do Planalto, seguindo o formato adotado na cerimônia de 2023.

A expectativa do Partido dos Trabalhadores é receber mais de 500 mil pessoas em Brasília para acompanhar a cerimônia. A estimativa supera o público esperado para a posse anterior e tem levado a legenda a discutir alternativas para receber as caravanas de apoiadores.

Um dos problemas é a procura por hospedagem na capital federal, que já registra preços elevados. Diante desse cenário, o PT pretende solicitar ao governo do Distrito Federal a cessão de espaços públicos que possam funcionar como alojamentos.

Entre os locais considerados estão a Granja do Torto, o Parque da Cidade e escolas públicas. A mudança da data da cerimônia, tradicionalmente realizada em 1º de janeiro, também pode facilitar o deslocamento de pessoas de outras regiões do país.

A avaliação de integrantes do partido é que a posse de janeiro de 2027 terá interesse adicional por representar o último início de mandato de Lula na Presidência.

Quem é Roger Waters, fundador do Pink Floyd?

Roger Waters é músico, compositor e baixista britânico, conhecido mundialmente por sua trajetória no Pink Floyd. Ele participou da criação de alguns dos discos mais conhecidos da banda, como The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here e The Wall.

Além da carreira musical, Waters é conhecido por manifestações políticas e posicionamentos públicos sobre direitos humanos, guerras e conflitos internacionais. O artista também já declarou apoio a Lula e fez críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2022.

A relação entre o músico e o presidente brasileiro ganhou um capítulo público em outubro de 2023, quando os dois se encontraram no Palácio do Planalto, em Brasília.

Na ocasião, Lula recebeu Waters acompanhado da primeira-dama Janja e do músico Paulo Miklos, ex-integrante dos Titãs. Segundo informações divulgadas pela Presidência, os dois conversaram sobre política e música.

Durante o encontro, Lula comentou sobre a importância de artistas conhecidos manterem a consciência política e expressarem suas opiniões. Waters, por sua vez, afirmou que seus sonhos incluem transformar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada em Paris em 1948, em uma lei aplicada em todo o mundo.

O presidente também relembrou que, em 2018, quando estava preso em Curitiba, o músico tentou visitá-lo, mas teve a entrada negada.

Na época do encontro, Waters estava no Brasil com a turnê This Is Not a Drill, que passou por diferentes capitais brasileiras.