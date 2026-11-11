PT faz vaquinha e pede Pix de R$ 13 para quitar despesas da campanha de Lula

Lula está pedindo Pix? PT faz vaquinha e pede de R$ 13 para quitar despesas da campanha

Lula está pedindo Pix? PT faz vaquinha e pede de R$ 13 para quitar despesas da campanha

O Partido dos Trabalhadores (PT) iniciou uma campanha de arrecadação pela internet para levantar R$ 7 milhões e quitar despesas da campanha de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A iniciativa prevê contribuições por Pix, com valor sugerido de R$ 13, em referência ao número utilizado pela legenda nas urnas. A mobilização foi lançada na quinta-feira (5) e ficará disponível até quarta-feira (11).

Segundo José de Filippi, coordenador financeiro da campanha presidencial, a contribuição dos eleitores será utilizada para garantir o pagamento dos compromissos financeiros assumidos durante a disputa eleitoral.

Para atingir a meta estabelecida, seriam necessárias aproximadamente 538,5 mil doações de R$ 13. O partido também disponibilizou uma chave Pix vinculada à conta eleitoral para receber os valores. O partido divulgou a campanha em seu site oficial e nas redes sociais, convocando apoiadores a participar da arrecadação.

Quanto Lula recebeu e gastou na campanha de 2026?

Os dados disponíveis na prestação de contas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram que a campanha de Lula declarou aproximadamente R$ 129 milhões em receitas e R$ 93,9 milhões em despesas.

A diferença entre os valores chama atenção porque, em um primeiro momento, indica uma arrecadação superior aos gastos informados à Justiça Eleitoral. No entanto, o coordenador financeiro afirma que os números ainda não representam o balanço definitivo da campanha.

Segundo Filippi, parte das despesas relacionadas ao segundo turno ainda não havia sido integralmente contabilizada. Por esse motivo, o partido estabeleceu a meta de R$ 7 milhões para concluir os pagamentos pendentes.

O prazo para apresentar a prestação de contas referente ao segundo turno termina em 14 de novembro, conforme o calendário informado pela Justiça Eleitoral.

A legislação eleitoral permite que candidatos e partidos arrecadem recursos depois do encerramento das eleições, desde que o dinheiro seja destinado exclusivamente ao pagamento de despesas contratadas durante o período eleitoral.

Os débitos precisam ser quitados até a apresentação da prestação de contas à Justiça Eleitoral. Caso isso não seja possível, o partido pode assumir as obrigações financeiras, desde que cumpra as exigências previstas nas normas eleitorais.

Nesse caso, a legenda precisa formalizar a responsabilidade pelas dívidas e apresentar informações sobre os valores pendentes, a origem dos recursos utilizados e o cronograma de pagamento.

As contribuições também devem respeitar os limites legais para doações eleitorais, incluindo a identificação dos doadores e as regras estabelecidas pelo TSE.