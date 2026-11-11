Lula na COP31: veja a íntegra do discurso do presidente na Turquia
Lula discursa na COP31, cobra países ricos e apresenta propostas para combater crise climática
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) discursou nesta quarta-feira (11) na abertura da Cúpula de Líderes da COP31, realizada em Antália, na Turquia. Durante o pronunciamento, o brasileiro abordou o financiamento climático, a preservação das florestas e a necessidade de acelerar a transição energética.
Lula também cobrou que os países desenvolvidos cumpram os compromissos financeiros assumidos para combater as mudanças climáticas. Segundo o presidente, as nações mais ricas precisam assumir sua responsabilidade pelos impactos ambientais associados ao processo histórico de desenvolvimento.
O discurso foi dividido em cinco mensagens, com propostas relacionadas à redução das emissões de gases de efeito estufa, ao combate ao desmatamento, à cooperação internacional e à proteção da Amazônia.
O presidente também fez referências à COP30, realizada em Belém (PA), em 2025, e afirmou que a crise climática não pode perder espaço diante de conflitos internacionais e disputas econômicas.
Luiz Inácio Lula da Silva é o único presidente de um país que não sedia a conferência convidado a discursar em dois momentos diferentes durante o evento.
Leia a íntegra do discurso de Lula na COP31
É uma enorme satisfação estar nesta sessão de abertura. Realizar a COP31 na Turquia tem enorme significado simbólico.
Em um momento em que divisões geopolíticas ressurgem em todo o mundo, nada mais apropriado que esta reunião ocorra em um país onde, há milênios, diferentes povos e culturas se aproximam.
Nos próximos dias, a missão de Antália não será apenas servir de ponte entre perspectivas distintas.
Estará nas mãos da COP31 devolver à mudança do clima a atenção que ela merece.
Há um ano, o planeta saiu da COP30 revigorado.
O coração da Amazônia pulsou com a maior participação popular da história das conferências do clima.
Pela primeira vez, indígenas, quilombolas, ribeirinhos e todos aqueles que têm a floresta como casa ou causa ganharam protagonismo.
Suas vozes foram ouvidas pelas delegações, que reconheceram a necessidade de passar da negociação à implementação.
Mas, no percurso de Belém a Antália, esse ímpeto arrefeceu.
No início deste ano, a mudança do clima desapareceu dos discursos e dos documentos das lideranças globais.
Nas reuniões do G7 e do G20, foros que reúnem os maiores emissores mundiais de gases do efeito estufa, a preocupação se tornou silêncio.
Passamos a falar mais de armas e tarifas do que sobrevivência das futuras gerações.
A transição energética passou a ser vista por alguns como um empecilho à segurança e à prosperidade das nações.
Com as guerras e a inflação batendo à porta hoje, fica mais difícil pensar na catástrofe climática de amanhã.
Mas o planeta não pode ficar à mercê de disputas hegemônicas.
Secas, enchentes, incêndios e a elevação do nível do mar já fazem parte da realidade de milhões de pessoas.
Famílias perdem vidas, casas, empregos e meios de subsistência.
Desastres provocam deslocamentos que se somam aos motivados por conflitos armados ou fatores econômicos.
Em Belém, eu disse que a COP30 seria a COP da verdade.
O Brasil convidou a comunidade internacional a dizer, em alto e bom som, se acreditava ou não nos cientistas.
Se confiava ou não nas instituições multilaterais.
Mas a ciência e o multilateralismo continuam sob ataque.
Não é por acaso que a incorporação das contribuições do IPCC ao processo negociador da COP esteja em xeque.
Nem é coincidência que os acordos climáticos sejam os alvos favoritos de forças reacionárias.
Nas COPs, todas as nações participam em pé de igualdade.
Em outros foros, o privilégio do veto e o poder do dinheiro desequilibram a balança.
Sabotar o regime climático é destruir o que o sistema multilateral tem de melhor.
Mas a falta de consenso não pode se tornar um obstáculo para avanços.
Em tempos de polarização, a diplomacia precisa saber abrir janelas onde portas se fecham.
Trago, hoje, cinco mensagens, inspiradas em iniciativas que o Brasil impulsionou nos planos internacional e nacional.
A primeira mensagem tem relação com os três mapas do caminho que Belém deixou como legados.
Esses mapas ajudarão o mundo a cumprir tarefas imprescindíveis:
- Assegurar que o financiamento climático atinja 1,3 trilhão de dólares por ano;
- Promover a transição dos combustíveis fósseis para outras fontes de energia;
- Parar e reverter o desmatamento.
Contamos com a liderança da Turquia e da Austrália para garantir que as recomendações contidas nesses documentos sejam difundidas e incorporadas ao próximo Balanço Global.
O Brasil vai fazer a sua parte adotando mapas do caminho nacionais para reduzir a dependência de combustíveis fósseis e eliminar o desmatamento e a degradação da floresta.
Também seguiremos promovendo nossas plataformas de investimentos sustentáveis, que já mobilizam bilhões de dólares em capital público e privado.
A segunda mensagem diz respeito ao Fundo Florestas Tropicais para Sempre, o famoso TFFF.
Belém também deixou a lição de que soluções inovadoras são possíveis quando há vontade política.
O TFFF conseguiu angariar o apoio de dezenas de países e está perto de reunir os investimentos necessários a iniciar sua operação.
O apoio de novos parceiros é bem-vindo para que o mecanismo atinja seu pleno potencial.
A terceira mensagem reforça a urgência de ampliar as metas de redução de emissões.
Segundo o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, uma elevação média de um grau e meio na temperatura da Terra já é inevitável.
As Contribuições Nacionalmente Determinadas continuam sendo a principal ferramenta para combater a mudança do clima.
Mas, mesmo se cumpridas as NDCs atuais, caminhamos para um aumento de 2,8 graus.
É imperativo pensar em novas estratégias para acelerar a transição energética.
As propostas da COP31 de avançar na eletrificação e reduzir a geração de resíduos complementam o objetivo da COP30 de ampliar o uso de combustíveis sustentáveis.
O Brasil é prova de que é possível fazer a economia crescer e mitigar o aquecimento global.
Caminhamos para nos tornar a oitava economia do mundo ao mesmo tempo em que reduzimos as emissões de gases do efeito estufa em 42% desde 2005.
Evitamos que 560 milhões de toneladas de carbono fossem emitidas na atmosfera entre 2022 e 2024.
A quarta mensagem tem a ver com o papel das florestas.
Como guardião da maior floresta tropical do planeta, o Brasil segue liderando pelo exemplo.
O desmatamento teve diminuição histórica em todos os nossos biomas.
Apenas na região amazônica, a queda foi de 71% entre 2022 e 2026.
A quinta e última mensagem diz respeito à relevância da cooperação internacional para a preservação da Floresta Amazônica.
O Brasil retomou o Fundo Amazônia em 2023.
Tivemos, no ano passado, recorde histórico de aprovação de projetos, que beneficiaram 3 em cada 4 municípios amazônicos.
A colaboração de países parceiros evidencia que a ação global pode ter importante impacto local.
Queridas amigas e amigos, senhoras e senhores,
A crise climática é, também, uma crise de injustiças.
Injustiças de classe, gênero e raça e injustiças entre os países.
Não faz sentido abandonar o princípio das “responsabilidades comuns – mas diferenciadas”.
Os países ricos se desenvolveram às custas do planeta e devem cumprir seus compromissos.
A próxima COP, em solo africano, representa uma oportunidade histórica de garantir mais recursos para um continente que se encontra estrangulado pelo endividamento.
Amigos e amigas,
O Brasil foi às urnas há duas semanas.
Em uma mobilização sem precedentes, o povo brasileiro empunhou as armas da democracia.
Confrontou aqueles que negam as evidências da ciência.
Que ameaçam a sobrevivência da maior floresta tropical, da maior biodiversidade e da maior reserva de água doce do mundo.
Não foi o triunfo de um partido político ou o triunfo de um candidato.
Foi a escolha de um projeto de nação que tem a sustentabilidade como pilar.
Dos indígenas que percorreram quilômetros para defender seus territórios.
Dos idosos que saíram de suas casas para evitar retrocessos em conquistas e direitos.
E dos jovens que se levantaram para garantir um amanhã digno para as novas gerações.
Eles mostraram que a luta contra a mudança do clima vai além dos salões diplomáticos.
Ela é travada pelo voto de cada mulher e de cada homem que deseja fazer a diferença.
Que os líderes aqui reunidos estejam à altura daqueles que, em todo o mundo, aspiram a um futuro justo e sustentável.
O Brasil está de volta para defender a continuidade de uma planeta saudável.
Boa sorte.