Política

Até que horas pode votar hoje? Veja o horário das eleições neste domingo (25)

Eleitores que estiverem na fila no momento do encerramento poderão votar

Escrito por Anny Malagolini
Até que horas pode votar hoje
Foto: Agência Brasil
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A votação do segundo turno das Eleições 2026 acontece neste domingo (25) e termina às 17h, pelo horário de Brasília. Quem estiver na fila da seção eleitoral no momento do encerramento terá o direito de votar garantido, mesmo que o atendimento ultrapasse o horário previsto.

Neste domingo, eleitoras e eleitores voltam às urnas para escolher o presidente da República. Em seis unidades da Federação — Acre, Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Tocantins —, também haverá votação para governador.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o horário de votação segue a referência de Brasília em todo o país. Em localidades com fuso horário diferente, o encerramento ocorre em horário correspondente à região.

Horário para votar hoje no 2º turno

As seções eleitorais funcionam das 8h às 17h, conforme o horário de Brasília. Para votar, é recomendável chegar ao local com antecedência e conferir o endereço da seção eleitoral antes de sair de casa. Quem já estiver na fila às 17h poderá votar. Nesses casos, a equipe responsável organiza o atendimento dos eleitores que aguardam, para que todos os que estiverem na fila no encerramento possam exercer o direito ao voto.

Para ser identificado na seção eleitoral, o eleitor deve apresentar um documento oficial com foto. São aceitos:

Carteira de Identidade (RG ou CIN);

Carteira Nacional de Habilitação (CNH), inclusive na versão digital;

Passaporte;

Carteira de Trabalho física;

Certificado de reservista;

Carteira profissional emitida por conselho de classe;

e-Título com fotografia do eleitor.

O título de eleitor impresso não é obrigatório. Quem utilizar o e-Título como documento de identificação precisa verificar se o aplicativo exibe a própria foto. Caso contrário, será necessário apresentar outro documento oficial com foto.

Eleitores com a situação regular na Justiça Eleitoral também podem votar mesmo que não tenham feito o cadastramento biométrico.

O que é proibido levar para a cabine de votação?

Para preservar o sigilo do voto, não é permitido entrar na cabine com celular, câmera fotográfica, filmadora ou equipamento de radiocomunicação. O aparelho deve ser desligado e entregue ao mesário antes de o eleitor se dirigir à urna eletrônica.

A manifestação individual e silenciosa da preferência política é permitida, por meio de camisetas, bandeiras, broches e adesivos. Já a propaganda eleitoral e as manifestações coletivas proibidas pela legislação não são permitidas no dia da votação.

Antes de sair de casa, o eleitor deve conferir o local de votação e separar o documento necessário para evitar imprevistos.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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