Bolsonaro volta atrás e diz que pode tomar a vacina

Na noite de ontem (5), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou, em conversa com seus apoiadores, que existe a possibilidade de ele tomar a vacina contra a COVID-19. Contudo, ele falou que se tomar será no futuro, pois já estaria imunizado por ter contraído a doença. O presidente ainda reforçou que a vacinação deve ter caráter voluntário.

Novo discurso

Após ter feito criticas à vacina contra a COVID-19 e dizer que não tomaria, Bolsonaro mudou o tom do discurso e admitiu a possibilidade de se vacinar.

“Eu já tive o vírus vivo, então estou imunizado. Deixa outro tomar a vacina no meu lugar. Lá na frente, lá na frente, depois que todo mundo tomar… Se eu resolver tomar, porque no que depender de mim é voluntário, eu tomarei”, disse ele, em vídeo publicado por um canal de apoiadores no YouTube.

Não é a primeira vez que o presidente da república afirma que, por já ter contraído o vírus, está imune. Contudo, cientistas ainda não conseguiram comprovar por quanto tempo a imunidade permanece. Então, não há dados que provem que quem já pegou COVID-19 não precisaria se vacinar.

Ainda na conversa de ontem, o presidente voltou a minimizar os efeitos da pandemia e dizer que é preciso “enfrentar o vírus”.

“A gente lamenta as mortes, mas você tem que enfrentar o problema. Repito, lamento as mortes, mas tem que enfrentar o problema. Não tem como fugir dele, o vírus tá aí.”, afirmou.

Bolsonaro também reafirmou sua opinião contrária ao isolamento social. Segundo ele, as autoridades não deveriam obrigar ninguém a ficar em casa, pois as pessoas precisam trabalhar para sobreviver.

Resistência de Bolsonaro com a vacina

O presidente já havia dito que não iria tomar a vacina contra a COVID-19. O presidente também já fez questionamentos e alegações, sem fundamento cientifico, sobre a eficácia dos imunizantes e seus efeitos colaterais. Em dezembro, por exemplo, ele comparou as possíveis reações da vacina com “virar jacaré e Super-Homem” e “nascer barba em mulher ou algum homem começar a falar fino.”.