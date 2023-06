Bolsonaro fica inelegível até quando?

Nesta sexta-feira, 30 de junho, a maioria dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro à inelegibilidade. Cabe recurso contra a decisão.

Inelegível, Bolsonaro não pode disputar eleição por 8 anos

Com a decisão do TSE, Bolsonaro está inelegível pelo período de oito anos. Portanto, o ex-presidente ficará impedido de disputar as eleições até 2030. Ele perdeu as eleições presidenciais de 2022 para Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores.

Ao todo, foram quatro sessões de julgamento e o placar terminou em 4 votos a 1 contra, com o último voto da ministra Cármen Lúcia.

O TSE julgou a conduta de Bolsonaro durante reunião realizada com embaixadores, em julho do ano passado, no Palácio da Alvorada, para atacar o sistema eletrônico de votação.

Conforme publicado pela Agência Brasil, Jair Bolsonaro foi acusado de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação na campanha eleitoral de 2022.

Durante a tramitação da ação, a defesa de Bolsonaro disse que o caso não poderia ser julgado pela Justiça Eleitoral. No entendimento dos advogados, o evento com os embaixadores foi realizado em 18 de julho, quando Bolsonaro não era candidato oficial às eleições de 2022 e o nome dele ainda não tinha sido aprovado em convenção partidária.