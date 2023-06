IPEC: aprovação governo Lula 2023 é maior que Bolsonaro

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil - Foto: Agência Brasil/reprodução

A Pesquisa Ipec divulgada na manhã de sexta-feira (9) pelo jornal O Globo indica aprovação governo Lula 2023 de 37%, sendo ótimo ou bom. A avaliação é melhor em comparação ao mesmo período da gestão de Bolsonaro, em junho de 2019; à época com 32%.

Além de verificar que 37% dos entrevistados aprovam o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a pesquisa aponta que os que classificam regular são 37%, enquanto aqueles que avaliam como ruim ou péssimo somam 28%. Os que não sabem ou não responderam são 3%. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou menos, mas o nível de confiança chega a 95%.

Pesquisa de aprovação governo Lula 2023

O resumo da Pesquisa IPEC de aprovação de Lula em junho de 2023 traz os seguintes números:

- Ótima ou Boa: 37%

- Regular: 32%

- Péssima ou Ruim: 28%

- Não sabe ou Não respondeu: 3%

Qual a aprovação do Bolsonaro?

Em 2019, Pesquisa Ibope divulgada em 19 de junho mostra os seguintes percentuais de avaliação sobre o governo do presidente Jair Bolsonaro (PSL): Ótimo/bom: 32%;; Regular: 32%; Ruim/péssimo: 32%; Não sabe/não respondeu: 3%.

Embora a aprovação do governo Lula seja maior que seu antecessor, a avaliação positiva recuou em relação à pesquisa anterior, divulgada em 11 de abril, passando de 39% para 37%. Já a reprovação oscilou dois pontos para cima, de 26% para 28%.

Para o levantamento, foram entrevistadas 2 mil pessoas com idade acima de 16 anos, entre os dias 1º e 5 de junho, em 127 municípios, de forma presencial.

O que é o IPEC?

O Ipec foi fundado a partir de ex-funcionários da tradicional empresa de pesquisas, Ibope. O Ibope era dividido em duas empresas, o Ibope Media e o Ibope Inteligência, ambas eram de propriedade da família Montenegro. Em 2014, a empresa alemã Kantar Group comprou a Ibope Media. A outra continuou sob administração da família Montenegro. Mas em 2021, a empresa encerrou suas atividades.

Após o fechamento do Ibope, o instituto Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) foi criado pela estatística Márcia Cavallari, ex-CEO da antiga empresa, juntamente com outros antigos colegas executivos. O Ipec atua no ramo de pesquisas, sendo elas: de mercado, opinião pública e política. Neste ano, lançou quatro pesquisas eleitorais presidenciais e se tornou uma das principais empresas na área.

