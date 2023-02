Bolsonaro se vacinou contra a covid? Cartão de vacinação é revelado

No dia que o Brasil resgistrou 668 mortes de pessoas vítimas da covid-19, Jair Bolsonaro se vacinou. Um registro no cartão de vacinação do dia 19 de julho de 2021 indica que o ex-presidente tomou a vacina, apesar do discurso contrário ao imunizante.

A informação foi trazida nesta sexta-feira, 17 de fevereiro, pelo ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Vinicius Carvalho. Segundo ele, há registro de uma dose única da Janssen no cartão de Bolsonaro e está em andamento uma investigação para saber se o registro foi adulterado para incluir a dose contra a doença.

A CGU enviou um ofício ao Ministério da Saúde para descobrir a origem do registro da dose no cartão do ex-presidente.

Bolsonaro fez diversas críticas às vacinas contra a Covid-19 e questionou, por vezes, a eficácia e segurança dos imunizantes. Ele chegou a declarar que não se vacinaria. “Não vou tomar a vacina e ponto final. Se alguém acha que a minha vida está em risco, o problema é meu e ponto final”, afirmou ele em 15 de dezembro de 2020.

Sigilo de 100 anos de Bolsonaro

No auge da pandemia do coronavírus e penúltimo ano do governo Bolsonaro, o então presidente decretou sigilo de 100 anos ao próprio cartão de vacinação e qualquer informação sobre as doses de vacinas que ele pudesse ter recebido. Á época, ele justificou que o assunto se tratava de sua vida pessoal e, por isso, ele poderia impor segredo.

Mas em janeiro de 2023, quando Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assumiu a presidência, o governo determinou à CGU que analisasse todos os sigilos impostos pelo governo Bolsonaro. Claro, o segredo sobre o cartão de vacinação é um deles.