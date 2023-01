Com Michelle fora dos EUA, quando Bolsonaro volta para o Brasil?

Jair Bolsonaro viajou para os EUA ainda com o visto de presidente do Brasil; documento vencerá no dia 30 de janeiro (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil)

Com o retorno da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro para o Brasil nesta última quinta-feira, 26 de janeiro, uma dúvida voltou a ser levantada: o ex-presidente Jair Bolsonaro também estaria prestes a voltar para o país? Atualmente, ele está para completar um mês de estadia na cidade de Orlando, nos Estados Unidos (EUA), para onde viajou no dia 30 de dezembro do ano passado. O casal saiu do Brasil dois dias antes da posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como presidente da República.

Mesmo que a esposa tenha retornado, no entanto, o ex-presidente não demonstra interesse em voltar para o Brasil – muito pelo contrário, segundo informado pelo jornal O Globo nesta sexta-feira, dia 27. De acordo com a publicação, Jair Bolsonaro deu entrada em um processo de mudança de visto para poder ficar mais tempo nos Estados Unidos. O ex-presidente ingressou nos EUA quando ainda possuía o visto de presidente do Brasil, já que foi para o exterior antes da posse do atual presidente Lula. Esse visto, segundo afirmam integrantes do governo, vencerá dentro de três dias, em 30 de janeiro.

Agora, portanto, tudo indica que Bolsonaro está em busca de regularizar sua situação nos Estados Unidos. Com o vencimento do visto de presidente, ele deve substituí-lo pelo de turista, que dura um total de 90 dias e possibilitaria, então, mais três meses de estadia nos EUA.

Uma coluna do site Metrópoles ainda revelou, na semana passada, que o ex-lutador José Aldo (que ofereceu a própria mansão para Bolsonaro se hospedar em Orlando) foi informado de que o ex-presidente gostaria de ficar mais tempo na residência.

Bolsonaro volta dos EUA em janeiro?

Na última quinta-feira, 26, em entrevista para o jornal O Globo, o líder do Partido Liberal (PL), Valdemar da Costa Neto, afirmou que Jair Bolsonaro deve voltar ao Brasil até a próxima terça-feira: “ele mandou gravado, para mim, outro dia que no final do mês estará aqui.”

Porém, a fala de Valdemar entra em conflito com a coluna do próprio jornal, que informa que aliados do ex-presidente acreditam que não há data definida para o retorno. A mudança de planos teria sido motivada pelos atos golpistas ocorridos no último dia 8 de janeiro, já que Bolsonaro foi incluído em umas das investigações do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre os atos.

Bolsonaro será deportado dos EUA?

Ao longo da estadia do ex-presidente nos EUA, especialmente após a inclusão dele em umas das investigações do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre os atos golpistas, deputados norte-americanos se manifestaram com a intenção de pedir à Casa Branca a deportação de Bolsonaro.

Segundo o deputado Raúl Grijalva, a maioria da bancada do partido democrata apoia a ideia. “É preciso tirar Bolsonaro dos EUA para que enfrente no Brasil as consequências de ter instigado os ataques à democracia no Brasil, de forma semelhante ao que o ex-presidente Donald Trump fez nos EUA e que culminou no Capitólio”, afirmou Grijalva.

