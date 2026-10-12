Política

Confira a nova pesquisa presidente 2026 do Quaest

Veja horário da pesquisa eleitoral sobre Lula e Flávio Bolsonaro

Escrito por Anny Malagolini
nova pesquisa presidente 2026 quaest Foto: Agência Brasil
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A pesquisa Quaest para presidente 2026 será divulgada na quarta-feira, 14 de outubro. O levantamento vai medir as intenções de voto no segundo turno entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), após a primeira votação das eleições deste ano.

Que horas sai a pesquisa Quaest?

A divulgação está prevista para quarta-feira (14), mas o horário exato ainda não foi confirmado. O resultado poderá ser acompanhado pelos canais de informação do Grupo Globo. A pesquisa será um dos primeiros levantamentos a mostrar como está a disputa pela Presidência nesta nova etapa da campanha.

A expectativa é que os números ajudem a avaliar se o cenário eleitoral mudou após o primeiro turno e como os candidatos chegam à reta final da campanha.

As entrevistas serão realizadas presencialmente entre os dias 10 e 13 de outubro. Ao todo, 2.154 eleitores participarão do levantamento.

A pesquisa tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%. O registro na Justiça Eleitoral foi feito sob o protocolo BR-08729/2026.

No primeiro turno, Flávio Bolsonaro recebeu 47,03% dos votos válidos, enquanto Lula teve 45,16%. A diferença entre os dois foi de 1,87 ponto percentual.

A nova rodada da Quaest permitirá observar como está a disputa após a definição dos candidatos que avançaram para o segundo turno. Os números também poderão indicar se a distância entre os dois permanece dentro de um cenário apertado ou se houve mudança nas intenções de voto.

As pesquisas retratam as preferências dos eleitores no período em que as entrevistas são realizadas e não representam uma previsão definitiva do resultado.

Quando será o segundo turno das eleições 2026?

O segundo turno está marcado para domingo, 25 de outubro. A votação será realizada nas disputas para presidente da República e governador nos estados e no Distrito Federal onde nenhum candidato alcançou mais da metade dos votos válidos no primeiro turno.

Até a data, Lula e Flávio Bolsonaro terão pouco menos de duas semanas para buscar apoio e convencer os eleitores indecisos.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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