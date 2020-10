Eleições 2020: entenda a diferença entre votos brancos e nulos

Está chegando o dia de votar nas eleições 2020, por isso, é a hora de tirar as dúvidas sobre a votação. Existem alguns mitos a respeito dos votos eleitorais, sobre quais são válidos, como são contados e computados. Por exemplo, você sabe a diferença entre os votos nulos e brancos.

No Brasil o voto é um dever do cidadão, ele deve comparecer ao local e realizar sua escolha. Contudo, o eleitor tem o direito de escolher o candidato se sua preferencia ou até mesmo não votar em ninguém, que é o caso dos votos brancos e nulos. Além da opção de não comparecer a seção eleitoral e justificar a ausência. Além disso, de acordo com o Código Eleitoral, o voto é facultativo (opcional) para maiores de 70 anos, maiores de 16 e menores de 18 anos e analfabetos.

Eleições 2020: votos válidos?

Atualmente, o sistema eleitoral considera na contagem apenas os votos válidos. Ou seja, os votos indicados a algum candidato ou legenda partidária. Para isso, é preciso colocar o número do candidato que escolher e confirmar. Ou votar em uma legenda, que consiste em apertar o número do partido e esse voto será acrescentado à legenda partidária. Desse modo, são desconsiderados os votos em branco e nulo. Eles podem apenas demonstrar a insatisfação do eleitor, mas do ponto de vista eleitoral não vão causar diferença no resultado.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Eleições 2020: voto branco?

O voto em branco é realizado da seguinte forma, o eleitor apenas aperta a tecla que está escrito “branco”. Esse voto não vai para nenhum candidato ou legenda. Portanto, não é válido e não conta para nenhum concorrente na hora de contar os votos.

Por vezes, se acreditou que quando se votasse em branco, o voto iria para o candidato ou legenda com mais votos, mas essa informação é falsa. Mas ela existe, pois antigamente o voto branco era considerado válido, porque era contabilizado e dado para o candidato vencedor. Era tido como um voto de conformismo, na qual o eleitor se mostrava satisfeito com o candidato que vencesse as eleições. Enquanto o voto nulo (considerado inválido pela Justiça Eleitoral) era tido como um voto de protesto contra os candidatos ou contra a classe política em geral.

Eleições 2020: voto nulo?

Da mesma forma que o branco, o voto nulo também não vai para nenhum candidato ou partido, ele é anulado. Também não conta como válido. Contudo, a diferença entre anular e votar em branco é apenas a maneira de fazê-lo. Para anular o voto, o eleitor deve escolher algum número que não corresponde a nenhuma legenda (exemplo: 00) e confirmar. Assim, esse voto não irá para nenhum candidato. O artigo 77 da constituição afirma que é eleito o candidato que “obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os em branco e os nulos”.

E se todos votarem em branco ou nulo?

Essa opção é irreal, pois no cenário brasileiro, com milhões de eleitores, é improvável que ninguém vote ou que todos anulem seus votos. Mas caso a maioria da população opte por votar em branco ou nulo, não faria diferença também. A Justiça Eleitoral considera a maioria absoluta dos votos válidos para apuração. Ou seja, a contagem é feita a partir dos votos válidos e o candidato com maior número será eleito. Não existe um número mínimo de votos válidos a serem considerados, também, a maioria deles elege o candidato.

Como funciona a urna eletrônica?

O equipamento foi criado para facilitar o voto e agilizar a apuração. Portanto, o método para votação é simples. O teclado da urna lembra um telefone, isso foi pensado para tornar o processo intuitivo e fácil para a população. Existem os números para digitar a legenda dos candidatos e as teclas: branco para votar em branco, verde para confirmar e laranja para corrigir. Esse tipo de teclado serviu para viabilizar o voto de analfabetos também.