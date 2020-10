Eleições 2020: Saiba como identificar e denunciar Fake News

As votações recentes, tanto no Brasil como nos Estados Unidos foram marcadas pela quantidade de notícias falsas disseminadas por meio das redes sociais.

Eleições 2020 – As eleições de 2018 ficaram marcadas pela quantidade de Fake News disseminadas, principalmente online. Por isso, algumas iniciativas, privadas e governamentais, vêm tentando promover meios para combater as notícias falsas e denuncia-las. Principalmente em 2020, pois as campanhas serão feitas, em grande parte, virtualmente. Então, confira agora como identificar e denunciar uma fake news.

Eleições 2020: Fake News

As eleições são um grande palco para disseminação de informações falsas, pois envolve a politica. Nesse quesito, as Fake News podem estar relacionadas tanto a candidatos, como a própria justiça eleitoral ou mesmo o processo eleitoral. Por exemplo, em 2018, notícias e vídeos falsos foram divulgados em massa apontando fraudes na urna eletrônica.

Além disso, esse não é um fato isolado do Brasil, nas eleições dos Estados Unidos de 2016, a população conviveu com o mesmo problema. Como a desinformação é um problema para a sociedade, em geral, alguns mecanismos são desenvolvidos para que a população fique atenta e evite divulgar conteúdos falsos.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Como identificar uma Fake News?

Verifique as fontes: se as fontes não forem oficiais ou confiáveis, não compartilhe.

Pesquisar: antes de compartilhar noticias, é importante fazer uma pesquisa mais profunda para ter certeza sobre a veracidade do conteúdo.

Cheque os dados: é importante checar os dados na notícias são verdadeiros e estão corretos.

Confira se é algum especialista: quando ler uma notícia, principalmente polemica ou política, veja se há algum especialista tratando do assunto. Pois isso passa confiabilidade.

Cuidado com mensagens encaminhadas: muitas pessoas fazem disparos de mensagens falsas e as encaminham via celular. Por isso, quando receber mensagens assim, cheque a veracidade.

Cuidado com conteúdos políticos: as fake news, muitas vezes, são usadas para campanhas eleitorais. Então, se receber algum conteúdo politico, deixe o viés de lado e confira a informação.

PL das fake news?

O PL das Fake News, projeto de lei 2630/20, formalmente chamado de Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet tem como objetivo principal frear o compartilhamento de noticias falsas pela internet. Além de responsabilizar e punir aqueles que estão manipulando e divulgando informações errôneas. Os principais pontos do PL seriam barrar o encaminhamento de mensagens em massa; rastreamento de mensagens; cobrar do responsável e da plataforma que criar ou divulgar notícias falsas.

Impacto das Fake News?

Em entrevista ao site do TSE, o juiz auxiliar da Presidência do TSE Marco Antônio Martin Vargas comenta que o cidadão é o maior destinatário do processo eleitoral, na medida em que o seu voto e a sua escolha permitirão o fortalecimento da democracia por intermédio da escolha de seus representantes. Por isso, é importante que ele fique atento para identificar e denunciar as Fake News.

Eleições 2020: como denunciar fake news?

O Tribunal mantém, desde agosto de 2019, o Programa de Enfrentamento à Desinformação com Foco nas Eleições 2020, que conta com a parceria de 52 instituições. Entre partidos políticos, entidades públicas e privadas, associações de imprensa, plataformas de mídias sociais, serviços de mensagens e agências de checagem. A ideia da iniciativa é que todos possam colaborar com o combate à desinformação e também a levar as informações corretas e precisas à população.

Existem o Pardal, novo aplicativo do TSE, que permite que o cidadão faça denuncias de atos eleitorais irregulares, em tempo real, e envie a Justiça para apuração dos fatos. É possível baixar o aplicativo no celular. Mas também há uma versão para web, que permite aos eleitores fazer denuncias.

É possível fazer denuncias pelo Ministério público Eleitoral, o órgão disponibiliza links para cada região. O aplicativo WhatsApp criou um canal específico com o TSE para diálogo e denúncias. O número para suporte do TSE é +55 61 9637-1078 . Acesse também o formulário para denuncia de disparo de mensagens em massa por WhatsApp. Além disso, nas redes sociais como Facebook, Instagram e Tik Tok é possível denunciar os conteúdos falsos por meio da própria plataforma. Em algumas delas, o TSE tem uma página de apoio para ajudar os usuários.