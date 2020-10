Eleições 2020: veja 10 aplicativos para fiscalizar o trabalho dos políticos

Eleições 2020 – As eleições estão chegando e para facilitar a vida do cidadão, alguns aplicativos foram criados para ajudar tanto na hora de votar como depois do voto. As plataformas disponibilizadas ajudam o eleitor a entender o processo eleitoral e também a fiscalizar o trabalho de seus candidatos depois que forem eleitos. Inclusive, a Justiça Eleitoral tem seus próprios aplicativos. Confira, então, uma lista com as melhores iniciativas políticas para baixar no seu celular.

Meu deputado

Como o nome já diz, esse aplicativo permite que o eleitor acompanhe o trabalho dos deputados dentro da câmara. É possível ver informações referentes a presenças em sessões, despesas, projetos e votos em algumas leis. A plataforma disponibiliza também ver os gastos de cada setor. Está disponível para Android e IOS.

Colab

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Essa é uma iniciativa que visa a maior participação do cidadão na vida politica. Atua como uma ponte entre Estado e população, nessa ferramenta o eleitor tem acesso aos canais da prefeitura diretamente. Está disponível para os sistemas Android e IOS.

Tá de pé?

A plataforma permite que a população monitore as obras de construção de creches e escolas públicas financiadas pelo governo federal. A ideia dos criadores do aplicativo surgiu depois que eles pesquisaram e descobriram que 46% das obras do segmento educacional público ainda precisavam ser entregues.

A ferramenta disponibiliza a opção de verificar como estão as obras e ainda mandar fotos e vídeos das construções em tempo real. Para assim, a prefeitura responsável tomar as medidas necessárias. Está disponível apenas para o sistema Android.

Eleições 2020: Poder do voto

Esse aplicativo permite aos eleitores acompanhar, fiscalizar, interagir e cobrar o trabalho dos parlamentares. Além disso, o cidadão pode seguir seus candidatos, votar nas enquetes do app. Também existe a aba “Me representa”, em que o usuário pode fazer uma avalição e ver quais deputados votariam iguais a ele para melhor conhecimento dos políticos.

Mudamos +

O aplicativo Mudamos+ foi desenvolvido para coleta de assinatura eletrônica de projetos de lei de iniciativa popular, a nível municipal, estadual ou federal. Além disso, é possível que o eleitor proponha seus projetos de leis também. Está disponível para Android e IOS.

Eleições 2020: Aplicativos da justiça eleitoral

Todos estão disponíveis nas plataformas Android e IOS, e podem ser obtidos gratuitamente nas lojas virtuais Google Play e App Store.

Eleições 2020: Boletim na mão

Esse aplicativo dá ao eleitor a possibilidade de acompanhar os resultados apurados pela urna em seu celular. A plataforma fornece ao usuário todos os Boletins de Urna (BU) impressos ao final dos trabalhos da seção eleitoral. O BU é o documento que contém os votos recebidos por cada candidato ao final das seções.

Resultados

Assim como o Boletim na Mão, o aplicativo Resultados também oferece ao eleitor a possibilidade de acompanhar a apuração. Nessa plataforma é possível seguir a contagem de votos para cada candidato, além da indicação dos eleitos ou daqueles que foram para o segundo turno.

Também estão disponíveis as fotos e dos candidatos e os Boletins de Urna até o dia seguinte da votação.

Mesário

O aplicativo mesário tem como principal função instruir aqueles que foram convocados ou voluntários para trabalharem como mesários no dia da eleição. A ferramenta tem como objetivo treinar o cidadão para exercer o cargo, nela existem as instruções rápidas e facéis para a realização da função. Além disso, o aplicativo tira as dúvidas de quem vai trabalhar para a justiça no dia do pleito.

Eleições 2020: E-título

O título virtual, que este vai poder substituir a cédula do eleitor. Nele estão os dados do cidadão, como número do título, CPF, nome da mãe e data de nascimento. Mas além das informações, o cidadão pode descobrir seu local de votação, zona e seção eleitoral por meio da ferramenta. Além disso, o e-título, nas eleições 2020, disponibiliza a função de justificar o voto e emitir as certidões de quitação eleitoral e de crimes eleitorais.

Pardal

O Pardal é um aplicativo criado pela Justiça Eleitoral para que os eleitores possam atuar como fiscais no combate à propaganda eleitoral irregular. O aplicativo possibilita informar irregularidades em tempo real. Na ferramenta é possível enviar fotos e vídeos para comprovar as denuncias feitas.

Além do aplicativo para celular, a plataforma tem uma versão para web, é disponibilizada nos sites dos tribunais regionais eleitorais para acompanhamento das notícias de irregularidades.