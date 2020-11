Eleições 2020: Covas tem melhor avaliação como prefeito, diz Datafolha

Eleições 2020 – Cerca de 35% dos paulistanos aprovam a gestão do prefeito e candidato a reeleição da cidade de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB. Pesquisa levantada pelo Datafolha diz que ele é o candidato mais preparado do que seu adversário no segundo turno, Guilherme Boulos (PSOL).

Combate a pandemia

Tal percepção é ancorada em diversos fatores, principalmente a experiência e o manejo da pandemia da Covid-19.

Para 55% dos paulistanos, Bruno Covas é mais preparado para lidar com a pandemia do novo coronavírus do que Boulos, que leva 26% apenas de aprovação.

Veja resultado da pesquisa Datafolha desta terça do percentual de Covas e Boulos

Covas também é o mais preparado na área de saúde (54% a 32%), educação (48% a 39%) e transportes (45% a 37%). Em termos de imagem pessoal, o prefeito é julgado mais trabalhador por 48%, ante 33% que acham isso de Boulos.

Com uma margem de erro de três pontos para mais ou para menos, a pesquisa foi realizada na última segunda-feira (23) e ouviu cerca de 1.260 eleitores paulistanos que vão votar no segundo turno das Eleições 2020. Ela está registrada no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) pelo número SP-0985/2020.

Em 21 e 22 de setembro, no início da corrida eleitoral, 25% achavam ele ótimo e bom, índice que oscilou para 28% em 5 e 6 de outubro. Ao todo, 21% reprovavam a gestão do prefeito e 43% e achavam o prefeito regular (ante 45% há dois meses e 42%, há um mês e meio).

Veja o que os eleitores paulistanos acham da gestão de Bruno Covas

Ótimo ou Bom – 59% de aprovação

Regular – 35%

Ruim ou Péssimo – 4%

Aprovação de Covas por faixa etária e grau de escolaridade dos paulistanos

Mais velhos (acima de 60 anos) – 46% de aprovação

Mais jovens – 21% de aprovação

Menos escolarizados – 44%

Mais escolarizados (nível superior) – 28% de aprovação

Corrida afunilada nas Eleições 2020

No começo de novembro, com todos os outros candidatos na disputa, o tucano marcava 34% de “o mais preparado” e o candidato psolista, 14%. Mas agora a corrida está afunilada.

Já hoje, no fim do mês de novembro e perto do segundo turno das Eleições 2020, para 54% dos eleitores paulistanos, Covas é mais preparado para liderar a prefeitura da cidade de São Paulo do que Boulos, que tem 36% apenas de aprovação. No mesmo levantamento, Covas tem 55% dos votos válidos, ante 45% de Boulos.

A experiência é um dos pontos que pesam a favor do tucano. Cerca de 68% do eleitorado considera ele ‘mais experiente’ que Boulos, que tem apenas 20%. Já no quesito moderação, 54% dos paulistanos acreditam que o tucano tem um discurso mais moderado contra 33% do psolista, visto como radical.

Defesa dos mais pobres

O candidato Guilherme Boulos se sai melhor do que o tucano quando a pergunta é sobre quem vai defender mais os pobres (53% a 30%) e na sua lógica inversa: 64% dizem que Covas protegerá os mais ricos, enquanto 15% veem o psolista nessa posição.

Já cerca de 39% dos moradores da capital paulista, acham que o nome do PSOL não irá cumprir suas promessas e contra 37% do tucano.

Candidato mais honesto para as Eleições 2020 em SP

Covas – 37%

Boulos – 30%

Nenhum dos dois – 19%

Uma ressalva para 89% dos paulistanos entrevistados acreditam que ambos devem ter ausência de ligação com corrupção e 91% acham que nenhum deve ter ligação com crimes profundos.

