Eleições 2020: das 26 capitais brasileiras apenas 1 tem prefeita mulher

As Eleições 2020 trouxeram uma reflexão além da conta a todas as brasileiras mulheres: das 26 capitais, apenas Cinthia Ribeiro (PSDB) se elegeu prefeita de Palmas, no Tocantins, no primeiro turno.

Veja quem são as mulheres que se elegeram no segundo turno das Eleições 2020

Já no segundo turno, todas as cinco candidatas que estavam na disputa das 18 capitais da lista, perderam.

Aracaju (SE)

A Delegada Danielle do Cidadania ficou em segundo lugar no 2° turno das Eleições 2020. Ela teve 42,14% dos votos e perdeu para o candidato do PDT, Edvaldo, que obteve 150.823 votos, o que corresponde a 57,86% dos votos válidos.

Porto Alegre (RS) nas Eleições 2020

Manuela D’Ávila do PCdoB também não conseguiu se eleger prefeita da capital gaúcha. A candidata teve 45,42% dos votos e perdeu para o emedebista Sebastião Melo que foi eleito com 54,63% dos votos válidos.

Recife (PE)

A disputa acirrada entre os primos recifenses, herdeiros do legado do ex-governador Miguel Arraes também tirou uma mulher do cargo de prefeita. Marília Arraes (PT) ficou em segundo lugar das Eleições 2020 com 43,76% dos votos.

Seu primo, João Campos (PSB) que é filho de Eduardo Campos, foi eleito com 56,27% dos votos válidos, o que equivale a 447.913 votos recebidos.

Porto Velho (RO)

A candidata Cristiane Lopes (PP) recebeu 45,54% dos votos e perdeu para Hildon Chaves (PSDB) que foi reeleito prefeito de Porto Velho no segundo turno das Eleições 2020 com 54,45% dos votos válidos.

Rio Branco (AC)

A candidata a reeleição à prefeitura de Rio Branco nas Eleições 2020, Socorro Neri (PSB) teve 37,95% dos votos e perdeu para Tião Bocalom (PP) que obteve 62,93% de votos.

Esta foi a terceira eleição municipal com a vigência da lei 2.034/2009, que estabelece que “cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada sexo”.