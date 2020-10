Eleições 2020: entenda o que é e como atua o cabo eleitoral

Eleições 2020 – Você já deve ter ouvido falar em cabo eleitoral e, provavelmente, conhece pessoas que fazem parte desse grupo, mas talvez não saiba o que é. Cabo eleitoral um grupo que vai atuar na campanha politica de determinado partido ou candidato na época das eleições. Além disso, a lei assegura a contratação de pessoas para trabalhar nessa área. Confira, portanto, como o cabo eleitoral funciona.

Eleições 2020: O que é cabo eleitoral?

São pessoas que, na época das eleições, trabalham para determinado candidato buscando fazer campanha e obter votos para ele. As funções exercidas pelo grupo variam, podem atuar fazendo campanha nas ruas, nas redes sociais, distribuindo panfletos, bandeiras ou adesivos e buscando mais filiados à legenda. Podem ainda ser pessoas famosas, do ramo da politica, que visam dar apoio e puxar votos para outros candidatos. Por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro apoia alguns candidatos nas eleições municipais de 2020, como Celso Russomano em São Paulo.

Quais as regras para contratar cabo eleitoral?

Para que um candidato ou partido faça a contratação de pessoas para ser cabo eleitoral, eles devem seguir algumas regras, que são asseguradas pela lei 9.504/97. Dentre elas estão, principalmente, a quantidade máxima de pessoas que podem trabalhar para o concorrente. Importante lembrar que o cabo eleitoral não tem vinculo empregatício com o partido, nem com o candidato.

Confira, o artigo 100–A do código eleitoral.

Eleições 2020: auxilio emergencial pode ser entrave para contratação de cabo eleitoral

Com a pandemia do coronavírus as eleições de 2020 sofreram mudanças. Além disso, o governo lançou o programa de auxílio emergencial, para contribuir na renda de aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEI), autônomos e desempregados.

Por isso, aqueles que estão recebendo o auxilio e engrossarem algum cabo eleitoral podem perder o beneficio do programa. Pois os cabos eleitorais terão que recolher contribuição à Previdência Social, o que veda a contratação de pessoas que estejam recebendo o Bolsa Família, auxílio emergencial e aposentadoria por invalidez e tenham vínculo ativo com o INSS.

Então, nas eleições 2020, pode ficar mais complicado para que as pessoas trabalhem em cabos eleitorais.