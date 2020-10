Eleições 2020: confira quando será o primeiro turno e os horários

O primeiro turno das eleições 2020 será no dia 15 de novembro, após serem adiadas devido a pandemia causada pelo novo coronavírus. Nos locais em que houver segundo turno, a data é o dia 29 de novembro.

Antes da prorrogação realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as votações no primeiro turno para prefeito e vereador seriam no dia 4 de outubro e o segundo em 25 do mesmo mês.

Horário de votação das Eleições 2020

Devido à pandemia de Covid-19, o horário de votação foi ampliado. Dessa forma, os eleitores poderão comparecer às urnas de 7h às 17h. Mas vale ressaltar que o horário entre 7h e 10h é preferencial, sendo para pessoas acima de 60 anos.

No dia da votação o eleitor deve levar um documento oficial com foto: carteira de identidade, passaporte, carteira de categoria profissional reconhecida por lei, certificado de reservista, carteira de trabalho ou carteira nacional de habilitação. Também o seu título de eleitor, já que nele constam informações sobre a zona e a seção eleitoral. Se preferir, é possível baixar e instalar o e-Título.

As certidões de nascimento ou de casamento não valem como prova de identidade na hora de votar. O voto é obrigatório para brasileiros entre 18 e 70 anos e facultativo para analfabetos e jovens entre 16 e 18 anos.

Segundo a legislação, o segundo turno somente pode ser realizado nas cidades com mais de 200 mil eleitores. Assim, de acordo com dados divulgados pelo TSE, 95 cidades brasileiras poderão ter segundo turno nas eleições 2020. É importante ficar atento às novas orientações devido à pandemia de Covid-19.

Datas Importantes