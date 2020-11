Eleições 2020: veja quem são os candidatos trans eleitos no Brasil

A diversidade é algo que deve estar atrelada a sociedade. Isso impacta toda uma conjuntura de reafirmação e de, diríamos, evolução humana. Os transexuais fazem parte desta inclusão da diversidade e, com as Eleições 2020 em São Paulo, conseguiram provar que é possível obter aceitação cada vez mais.

Representatividade nas Eleições 2020 em São Paulo

A ativista social Erika Hilton do PSOL de 27 anos e o filho da cantora Gretchen, Thammy Miranda do PL de 36 anos, são transexuais e estão entre os dez vereadores mais votados nas Eleições 2020 na capital paulista.

Veja do DCI quem foram os 55 candidatos eleitos a vereador em SP

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Érika ficou em sexto lugar na lista e computou 50.447 votos. Já Thammy Miranda recebeu 43.297 votos e garantiu o décimo lugar. “Ser a primeira vereadora trans em São Paulo significa uma ruptura e um grande passo para que a gente comece a romper as violências e o anonimato. Essa vitória significa um tapa na cara no sistema transfóbico e racista”, disse a vereadora a CartaCapital.

Nas redes Thammy divulgou um vídeo dizendo: “”Quando eu decidi me candidatar eu sabia que o desafio era grande e o caminho para conquistar as pessoas que querem um representante na Câmara Municipal com garra e com coragem. Mas enfim esse dia chegou e eu só posso dizer que tudo valeu a pena. É meu dever retribuir tudo isso para vocês”.

Ambos integrarão a Câmara Municipal a partir de 2021.

Sergipe elege nas Eleições 2020 sua 1ª vereadora trans

Em Aracaju (SE), outra candidata transexual ocupará uma cadeira na Câmara dos Vereadores. Linda Brasil, 47 anos será a primeira mulher trans a ocupar um cargo político no estado de Sergipe. Linda conseguiu 5.773 votos.

Duda Salabert é eleita vereadora em Belo Horizonte

A candidata e professora Duda Salabert, do PDT foi a mais votada para a Câmara Municipal de Belo Horizonte. Duda teve ao todo, 37,6 mil votos.

Transexuais

Os transexuais são pessoas que não se identificam o gênero que foi atribuído ao nascer. Mulheres trans são aquelas que foram designadas como homens, mas se reconhecem como mulher e homens trans foram designados mulher ao nascer, mas se reconhece como homem.