Eleições 2022 à vista? Lula e Ciro Gomes selam a paz

Há praticamente dois anos o ex-presidente Lula e o ex-ministro Ciro Gomes estão rompidos, mas esse hiato cheio de ofensas e acusações pode ter chegado ao fim. Isso porque foi divulgado que os dois políticos se reuniram para selar a paz e aparar as diferenças do passado recente.

Lula e Ciro Gomes nas eleições 2022?

Toda a imprensa repercute o fato, que ocorreu no início do mês passado, na sede do Instituto Lula, em São Paulo. Tal gesto, dizem analistas políticos, mostra um ensaio da esquerda em se reaproximar para as eleições 2022.

No entanto, interlocutores dizem que esse assunto não foi abordado no encontro entre Lula e Ciro Gomes. A intermediação da reunião se deu pelo governador do Ceará, o petista Camilo Santana.

Nesse encontro que durou uma tarde, Ciro Gomes abriu seu coração e falou das mágoas com o PT, enquanto Lula colocou na mesa os fortes ataques proferidos pelo ex-presidenciável .

Obviamente que ambos discutiram os rumos que o país vive com o governo do presidente Jair Bolsonaro e a situação da pandemia de coronavírus.

Ainda não há certeza sobre uma possível aproximação entre o PT de Lula e o PDT de Ciro Gomes para as eleições 2022, mas desde o encontro, ambos amenizaram o tom para falar um do outro.

Antes, o pedetista não poupava críticas e já chegou a chamar Lula de “enganador profissional”. O ex-presidente, por sua vez, já disse que o ex-ministro escolheu procurar o voto de “quem odeia o PT, que vá com Deus”.

Vale lembrar que o ex-marqueteiro do PT, João Santana, em entrevista à TV Cultura na última segunda-feira, dia 26, disse que uma chapa com Ciro Gomes na cabeça de chapa e Lula vice seria imbatível.

No entanto, essa estratégia é descartada por dois motivos: Lula tem seus direitos políticos e, ainda que estivesse desimpedido, aliados dele descartam que aceitaria sair como vice em alguma chapa.