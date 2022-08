13 candidatos famosos 2022: de loira do Tchan a família Poncio

As eleições deste ano contam com candidatos famosos 2022 que vão tentar vagas na Câmara e na Alerj. Antônia Fontenelle, Sarah Poncio, Maurício Souza e Thiago Gagliasso são alguns dos nomes que oficializaram suas candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e agora começam a campanha por votos. Veja a lista completa da corrida das eleições 2022.

Thiago Gagliasso está entre os candidatos famosos 2022

Thiago Gagliasso se candidatou a deputado estadual para a Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro) pelo PL e não declarou bens ao TSE para as eleições 2022.

Ele é irmão do ator Bruno Gagliasso, com quem rompeu relações em 2018 após declarar apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Bruno e a esposa Gio Ewbank são declaradamente contra o atual governo e já declararam voto em Lula neste ano.

Thiago participou das novelas Luz do Sol (2007) e Os Mutantes: Caminhos do Coração (2008), e também já foi um dos peões do reality rural A Fazenda, em 2009.

Antônia Fontenelle está entre os candidatos famosos 2022

Antônia Fontenelle é candidata ao cargo de deputada federal no Rio de Janeiro pelo partido Republicanos. A atriz e apresentadora Antônia Fontenelle já trabalhou em novelas da Globo, incluindo Paraíso Tropical (2007) e Malhação (2009), mas atualmente é mais conhecida pelo seu programa de entrevistas no YouTube, ‘Na Lata’. Ela também é apresentadora do Talk Show da Antônia na TV Joven Pans News.

Maurício Souza

O jogador de vôlei Maurício Souza se filiou ao PL em março deste ano, partido pelo qual é candidato a deputado federal em Minas Gerais.

Márcio Poncio e Sarah Poncio nas eleições 2022

A família Poncio ficou famosa por ostentar uma vida de luxo nas redes sociais e também pelas inúmeras polêmicas sobre traições que rondam os relacionamentos da família. Agora, dois de seus representantes concorrem a cargos públicos.

O pastor Márcio Poncio, pai de Saulo e Sarah, é candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro – o religioso é filiado ao partido Pros.

De acordo com publicação do UOL do dia 17 de agosto, ele declarou ao TSE mais de R$1 milhão em patrimônio, que incluem um apartamento, participações em empresas, aplicações de renda fixa e investimentos, além de dinheiro vivo.

A filha Sarah também entrou na disputa e é candidata a deputada estadual pelo Rio de Janeiro. A notícia do portal também aponta que os bens da influenciadora digital somam mais de R$2 milhões, entre apartamentos e dinheiro em espécie.

Silmara Miranda está entre os candidatos famosos 2022

Se lembra da loira do Tchan? Silmara Miranda passou a trabalhar como agente da Polícia Rodoviária Federal e agora também é candidata a deputada federal no Distrito Federal pelo Republicanos. Ao TSE, conforme publicação do dia 17 de agosto, ela declarou um carro no valor de R$96 mil e uma conta corrente de R$24 mil.

Silmara ficou famosa nos anos 2000 quando entrou no grupo É o Tchan para substituir a dançarina Sheila Mello, onde permaneceu até 2007, ano que passou a se dedicar à carreira como policial. Ela também é formada em jornalismo e possui MBA em jornalismo estratégico e em assessoria de imprensa.

Wanderlei Silva está entre os candidatos famosos 2022

O lutador de MMA Wanderlei Silva concorre ao cargo de deputado federal no Paraná pelo PP. O famoso é um dos maiores nomes do esporte mundial, batendo recordes de defesa de cinturão peso-médio do Pride e números de vitórias.

Segundo o UOL, Wanderlei declarou um alto patrimônio ao TSE, no valor de R$ 22,3 milhões, incluindo uma casa de R$2,7 milhões, ações, aplicações em renda fixa e ‘outros bens’, conforme informado por ele.

Joel Santana nas eleições 2022

Outro nome do mundo dos esportes nas eleições deste ano é Joel Santana, que concorre ao cargo de deputado federal pelo Pros no Rio de Janeiro. Ele não declarou bens ao TSE.

Ele foi jogador de futebol do Vasco da Gama, Olaria e América de Natal entre as décadas de 70 e 80, mas ficou mais conhecido como treinador, carreira que segue desde 1981.

Em 2010, durante a copa do mundo da África do Sul, ele virou meme ao dar uma entrevista em inglês na qual pouco se podia entender sobre o que ele estava falando.

Marcos Uchôa está entre os candidatos famosos 2022

Marcos Uchôa ficou conhecido como repórter esportivo da Rede Globo e por ter participado da cobertura de oito copas do mundo e dez olimpíadas. O jornalista deixou a emissora após 34 anos de trabalho em novembro do ano passado.

Neste ano, ele se filiou ao Partido Socialista Brasileiro (PSB) e é candidato a deputado federal no Rio de Janeiro.

Carlinhos Aguiar

O ator e comediante Carlinhos Aguiar é candidato a deputado estadual em São Paulo pelo PL. Ele ficou conhecido por participar de programas humorísticos do SBT, incluindo SBT Bozo, Topa Tudo Por Dinheiro e o Show de Calouros. Na Record, fez parte do elenco de Sorria, Você Está na Record, programa de pegadinhas, e do Show do Tom. Mais recentemente, voltou a trabalhar no SBT e participava do Jogo dos Pontinhos do Programa Silvio Santos, mas foi desligado da emissora em 2020.

Lucélia Santos está entre os candidatos famosos 2022

A atriz Lucélia Santos é candidata a deputada federal pelo PSB no Rio de Janeiro. Lucélia começou a carreira artística em 1976, quando foi protagonista da primeira versão da novela Escrava Isaura, da TV Globo. Desde então, foram mais de 30 folhetins, além de sua participação na Dança dos Famosos, em 2014. Seu último trabalho na TV foi em 2019, na novela portuguesa Na Corda Bamba.

Netinho da Bahia nas eleições 2022

O cantor Netinho da Bahia ficou conhecido na década de 90 pela música Menina, que fez parte da trilha sonora da novela Tropicaliente (1994), agora é candidato a deputado federal pela Bahia, filiado ao PL.

Elisa Sanches nas eleições 2022

Por fim, a atriz Elisa Sanches é candidata a deputada federal pelo Rio de Janeiro, filiada ao Patriota. Famosa por ter estrelado filmes adultos, ela é apresentadora do reality show erótico.

Elisa Sanches – Foto: Reprodução/Instagram/@elisasanchesreall