O primeiro turno das eleições de 2022 tem previsão para ocorrer no dia 2 de outubro, enquanto o segundo, caso necessário, está marcado para dia 30 do mesmo mês. Brasileiros maiores de 16 anos tem até o dia 4 de maio para emitir a primeira via do título de eleitor ou regularizá-lo a tempo da votação. Saiba mais sobre até quando pode fazer o título de eleitor 2022.

Data de até quando pode fazer o título de eleitor 2022

Segundo a Lei das Eleições, o fechamento do Cadastro Eleitoral ocorre sempre 150 dias antes de cada pleito. Ou seja, a data de até quando pode ser feito o título de eleitor 2022 é dia 4 de maio. O prazo é o mesmo para todos os brasileiros que já estão aptos a votar, que são aqueles com mais de 16 anos de idade.

De acordo com informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o mês de fevereiro teve o menor número de adolescentes de 16 e 17 anos com título de eleitor na história, contabilizando 830 mil jovens. Nas eleições gerais passadas, em 2018, no mesmo mês, esse número equivalia a 1,4 milhão de pessoas dessa faixa etária que já podiam votar.

Essa queda expressiva fez até com que celebridades como Bruna Marquezine e Anitta movimentassem suas redes sociais incentivando os jovens a tirarem o título de eleitor. Em paralelo, o TSE realizou a Semana do Jovem Eleitor, entre os dias 14 e 18 de março, para promover o alistamento. O cenário já apresentou uma melhoria, segundo dados do Tribunal divulgados nesta sexta-feira, dia 25, quase 100 mil jovens de 15 a 18 anos solicitaram o título de eleitor na última semana.

Como fazer o título de eleitor

Atualmente, é possível emitir a primeira via do título de eleitor de forma online, pelo computador ou celular, sem ter que sair de casa. Para isso, você vai precisar digitalizar os seguintes documentos: documento oficial de identidade com foto (frente e verso); comprovante de residência recente (no caso de transferência, prazo mínimo de três meses de residência no novo endereço); comprovante de pagamento de débito com a Justiça Eleitoral (quando houver débito); e comprovante de quitação do serviço militar, para o alistamento, sendo o requerente do sexo masculino (exigência a partir de 18 anos até 31 de dezembro do ano que completar 45 anos).

Siga o passo a passo para saber como fazer o título de eleitor 2022:

Acesse o site do TSE

Entre na página “Eleitor e eleições” e depois clique em “Tire seu título – Título Net”

Role a página para baixo e clique em “Iniciar seu atendimento à distância”

Selecione seu estado, confira a lista de documentos necessários e clique em “Próximo”

Na parte de identificação, selecione a informação de que você ainda não tem o título de eleitor e preencha os dados solicitados

Envie a documentação exigida

Com a solicitação feita, você pode acompanhar o andamento do seu pedido pela página do Título Net

Após realizar todo o procedimento, você vai receber o número do seu título eleitoral. Para acessar a versão digital do documento, é preciso baixar o aplicativo e-título, disponível para download em telefones celulares ou tablets de qualquer plataforma Android ou iOS.

