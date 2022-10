Em uma entrevista de fevereiro de 2000, o então deputado do RJ afirmou que a interrupção da gestação é uma decisão do casal.

Bolsonaro a favor do aborto? Entrevista de 2000 mostra opinião favorável

Bolsonaro a favor do aborto? O atual presidente da República afirma proteger a vida mas, em 2000, ainda enquanto parlamentar, fez uma declaração diferente à revista Istoé Gente. Na época, o então deputado federal, pelo partido PPB do Rio de Janeiro, afirmou que manter ou não um feto deveria ser uma decisão do casal.

Em suas campanhas presidenciais em 2018 e 2022, Bolsonaro se manifesta radicalmente contra o aborto. Seus eleitores, muitos deles evangélicos, endossam o pensamento conservador do presidente.

Bolsonaro a favor do aborto, de acordo com entrevista no ano 2000

Em entrevista a Istoé Gente, em fevereiro de 2000, o então deputado federal se manifestou a favor do aborto, alegando que essa “tem que ser uma decisão do casal”.

Ao ser questionado se já passou por essa experiência, o presidente confirmou, mas disse que sua companheira, Ana Cristina Valle, optou por manter o feto, que hoje é Jair Renan Bolsonaro, quarto filho de Bolsonaro. “Já. Passei para a companheira. E a decisão dela foi de manter. Está ali, ó”, disse apontando para Renan que, na época, era bebê de um ano e meio.

Segundo consta no livro “O negócio do Jair”, de Juliana Dal Piva, Bolsonaro ainda pediu um exame de DNA para confirmar que Renan era seu filho biológico, o que foi confirmado.

Em sua campanha, tanto em 2018 quanto em 2022, o candidato se coloca definitivamente contra a legalização do aborto no Brasil. No dia 27 de setembro de 2022, o candidato Bolsonaro afirmou, em comício na cidade de Juazeiro, na Bahia, que não aceitava discutir ou legalizar o aborto.

“Nós não admitimos discutir ou legalizar o aborto, não queremos a legalização das drogas e também não admitimos para nossas crianças a ideologia de gênero”, afirmou.

O presidente ainda disse que os filhos são os patrimônios e orgulho de cada um. “O patrimônio de cada um de nós são os nossos filhos. Eles são o nosso orgulho, a nossa razão de ser. Serão tratados com o respeito que assim merecem”, disse o presidente no evento.

Nas eleições 2022, Bolsonaro afirma ser contra aborta

Após a entrevista do ano 2000 viralizar, Bolsonaro publicou um vídeo em suas redes sociais reforçando ser contra o aborto, opinião que se tornou um dos motes de sua campanha eleitoral.