Debate é o primeiro encontro dos candidatos antes do segundo turno das eleições - Foto: Band/reprodução

Entenda o significado do acessório colocado no paletó de Lula

Broche do Lula é alfinetada a Bolsonaro em debate; veja significado

Broche do Lula é alfinetada a Bolsonaro em debate; veja significado

No debate promovido pela TV Band, TV Cultura, Folha de S.Paulo e UOL neste domingo, 16 de outubro de 2022, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) surgiu utilizando um broche em formato de flor em seu paletó. O uso do acessório é visto como uma alfinetada ao rival Jair Bolsonaro (PL); entenda o por quê.

Qual o significado do Broche do Lula?

O broche do Lula em formato de flor, colocado no paletó do candidato, faz alusão a campanha nacional “Faça Bonito”, mobilização de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes.

No sábado, véspera do debate da Band, as redes sociais viralizaram um vídeo em que o presidente Bolsonaro diz que “pintou um clima” em visita a refugiadas venezuelanas de 14 e 15 anos.

O objetivo da campanha “Faça Bonito” é ressaltar a responsabilidade do poder público e da sociedade na implementação do Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes.

Quem ganhou o debate da Band: Lula ou Bolsonaro? Vote