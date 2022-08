Eleições: conheça os candidatos a senador SP 2022

Nestas eleições são 11 candidatos a senador SP 2022. Os nomes disputam apenas uma cadeira no Senado, já que desta vez, cada Estado vai eleger apenas um candidato ao Congresso.

Com mandato de oito anos, as eleições para o Senado alternam entre um e dois senadores eleitos a cada quatro anos.

Em 2022, o primeiro turno está marcado para o dia 2 de outubro, e o segundo turno, se houver, para o dia 30 de outubro.

No caso dos senadores, não há segundo turno, apenas para os cargos de governo e presidente, quando o mais votado não ultrapassa 50% dos votos válidos.

Veja quem são os candidatos a senador SP 2022 nas eleições, de acordo com o TSE

Abaixo, listamos os 11 candidatos a senador SP 2022 que registraram a candidatura no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) até o último dia 15 de agosto, data final para o registro.

Aldo Rabelo (PDT) – 123

Ex-ministro do Governo Lula e ex-deputado federal, Aldo Rabelo é candidato a senador SP 2022. Nascido em Viçosa, no Estado do Alagoas, Aldo Rabelo tem 66 anos e informou ter como ocupação ao TSE o cargo de jornalista e redator.

Com chapa pura, Aldo Rabelo tem como suplentes a embaixadora Maria Auxiliadora e o servidor público aposentado Antônio Carlos Fernandes Jr.

O PDT não formou coligação e segue como partido isolado na disputa ao Senado.

Antônio Carlos (PCO) – 290

Candidato a senador SP 2022, o PCO lançou Antônio Carlos Silva. Nascido em Petrópolis, no Rio de Janeiro, Antônio Carlos tem 59 anos, é professor de matemática na rede estadual de ensino de São Paulo.

Na trajetória política, segundo informação do g1, Antônio Carlos participou da fundação do PT (Partido dos Trabalhadores). A militância política dele começou em comunidades eclesiais de base da Igreja Católica.

Como suplentes, Antônio Carlos tem Nilso Ferreira e Adonize Ribeiro, ambos do PCO. O Partido da Causa Operária não faz parte de nenhuma coligação.

Marcos Pontes (PL) – 222

Ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações do Governo Bolsonaro, Marcos Pontes se lança como candidato a senador SP 2022. Nascido em Bauru, Estado de São Paulo, Marcos Pontes tem 59 anos, é engenheiro e astronauta.

Na chapa, Pontes tem como suplentes o professor Alberto e a empresária Sirlange Manga.

O Partido Liberal faz parte da coligação “São Paulo Pode Mais”, composta também pelo PTB, PSD, PSC, PMN, PL, Republicanos.

Dr. Azkoul (270) – DC

Candidato a senador SP 22, o Democracia Cristã lançou o advogado Marco Antônio Azkoul, que nas urnas se apresenta como “Dr. Azkoul”.

Nascido em São Paulo, Azkoul tem 64 anos, é advogado e tem como suplentes José Carlos Eymael e Armando Barreto.

O partido segue isolado na disputa e não fez coligação com nenhum outro partido.

Edson Aparecido (MDB) – 155

Pelo MDB, o candidato a senador SP 2022 é o servidor público aposentado Edson Aparecido. Nascido em São Paulo, Edson tem 54 anos e tem como suplentes Augusto Castro, do MDB, e Elsa Oliveira, do Podemos.

O MDB faz parte da coligação “São Paulo Pra Frente” composta pelo PSDB, Cidadania, Avante, Patriota, União Brasil, Podemos, PP e Solidariedade.

Janaina Paschoal (PRTB) – 287

Deputada estadual e jurista, Janaina Paschoal é candidata ao Senado pelo PRTB. Janaína ganhou notoriedade durante o processo de impeachment da então presidenta Dilma Rousseff (PT), em 2016.

Como suplentes, Janaina Paschoal escolheu os próprios irmãos, a advogada Nohara Paschoal e o também advogado Jorge Paschoal.

O PRTB não faz parte de nenhuma coligação e segue como partido isolado na disputa ao Senado.

Mancha Coletivo Socialista (PSTU) – 161

Pelo PSTU, o candidato a senador SP 2022 é Luiz Carlos Prates, que nas urnas aparecerá como “Mancha Coletivo Socialista”. Metalúrgico e siderúrgico, Mancha é natural de Pitangueiras, no Estado de São Paulo, e tem 66 anos de idade.

Na suplência, Mancha tem a advogada Eliana Ferreira e a redatora Soraya Misleh.

O PSTU não faz parte de coligações e segue com chapa pura nas eleições 2022.

Márcio França (PSB) – 400

Ex-governador de São Paulo, Márcio França é candidato a uma cadeira no Senado pelo PSB. Nascido em Santos, França tem 59 anos e é advogado.

Como suplente, França tem o historiador Juliano Medeiros, do PSOL, e a administradora Dora Fehr, do PSB.

Márcio França faz parte da coligação “Juntos por São Paulo, composta pelo PT, PC do B, PV, Agir, PSOL, Rede e PSB.

Prof. Tito Bellini (PCB) – 211

Tito Bellini é o candidato pelo Partido Comunista Brasileiro. Professor, Bellini é nascido em Santos e tem 46 anos. Na suplência estão Ernesto Pichler e Felipe Queiroz.

O PCB não fez nenhuma coligação e segue como partido isolado na disputa.

Ricardo Mellão (Novo) – 300

Deputado estadual pelo Partido Novo, Ricardo Mellão é candidato a senador SP 2022. Advogado, Mellão é nascido em São Paulo e tem 37 anos. Como suplente, Ricardo Mellão tem o engenheiro Rodrigo Fonseca e a também engenheira Isabel Teixeira.

O Novo não fez coligação com nenhum outro partido.

Vivian Mendes (UP) – 800

Pela União Popular, a candidata ao cargo de senadora pelo Estado de São Paulo é a relações públicas Vivian Mendes. Ela é membro da Comissão de Familiares Mortos e Desaparecidos da Ditudura.

Vivian nasceu em São Paulo e tem 42 anos. Como suplentes estão Cris Damasio, e Selma Almeida, ambas pela UP. O partido não fez coligação com nenhum outro.