ELEIÇÕES 2022: 10 possíveis candidatos a governador do Rio de Janeiro

O primeiro turno das eleições 2022 está marcado para o dia 2 de outubro. Os cargos que serão disputados este ano são: Presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais (ou distritais, no caso do Distrito Federal). Conheça 10 nomes cotados como possíveis candidatos a governador do Rio de Janeiro em 2022.

Cláudio Castro (PL) – candidatos governador Rio de Janeiro 2022

Cláudio Bonfim de Castro e Silva é o atual governador do Rio de Janeiro, e tem pretensão de se reeleger para o cargo nas eleições de 2022. Ele assumiu o cargo após o impeachment de Wilson Witzel, de quem era vice. Nascido em Santos, o político é formado em Direito e foi chefe de gabinete do deputado estadual Márcio Pacheco (PSC) na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) por 12 anos. Em 2016, foi eleito vereador da cidade do Rio de Janeiro pelo PSC.

Marcelo Freixo (PSB)

Deputado federal pelo PSB-RJ, Freixo se filiou ao partido em 2021, após ter permanecido por anos no PSOL. Nascido em São Gonçalo, em 2007, ele se elegeu pela primeira vez como deputado estadual do Rio de Janeiro pela sigla. E permaneceu no cargo por três mandatos consecutivos, até 2019, além de ter presidido a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) e a CPI das Milícias. Marcelo Freixo é formado em Economia e em História pela Universidade Federal Fluminense (UFF), e um dos favoritos na disputa entre os candidatos a governador do Rio de Janeiro 2022, ao lado de Cláudio Castro.

Rodrigo Neves (PDT)

Rodrigo Neves é ex-prefeito de Niterói, cidade onde nasceu, e exerceu o cargo por dois mandatos. Com 46 anos de idade, ele é pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro pelo PDT. Neves formou-se em Ciências Sociais pela UFF, e também foi vereador, deputado estadual pelo RJ e secretário estadual de Assistência Social. Durante o mandato como prefeito, foi preso preventivamente em decorrência da Operação Lava-Jato, em que o processo segue em tramitação.

Cyro Garcia (PSTU) – candidatos governador Rio de Janeiro 2022

Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e mestre e doutor em História pela UFF, Cyro Garcia participou da fundação do PT pela Central Única dos Trabalhadores (CUT). Além disso, foi um dos fundadores do PSTU, partido pelo qual é um dos pré-candidatos a governador do Rio de Janeiro 2022. O político também é ex-presidente do Sindicato dos Bancários do estado do Rio de Janeiro e foi deputado federal pelo PT entre 1992 e 1993.

Eduardo Serra (PCB)

Eduardo Serra é professor da Escola Politécnica e do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da UFRJ. Ele foi anunciado para representar o PCB, partido do qual é dirigente estadual e nacional, na disputa ao governo do Rio nas eleições 2022. Em 2008, concorreu à prefeitura da capital fluminense, e já havia disputado o governo anteriormente, em 2010. Além disso, tentou vaga no Senado em 2014, mas sem conseguir conquistar a quantidade de votos necessários para se eleger.

Felipe Santa Cruz (PSD)

Ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz já foi anunciado como pré-candidato a governador do Rio de Janeiro pelo PSD. Ele é nascido na capital fluminense, formado pela PUC-RJ, e filho de Fernando Santa Cruz, desaparecido político da Ditadura Militar. Em 2004, foi candidato a vereador do Rio de Janeiro pelo PT, mas sem sucesso. Filiou-se ao PSD apoiado por Eduardo Paes, atual prefeito da capital e que também é membro do partido.

Paulo Ganime (Novo) – candidatos governador Rio de Janeiro 2022

Com 38 anos de idade, Paulo Ganime é deputado federal pelo Novo e líder da legenda na Câmara dos Deputados no DF. Nascido no Rio de Janeiro, ele se formou em Engenharia de Produção pelo Cefet-RJ, estudou Economia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e fez um MBA na PUC-Rio. Em 2018, foi eleito pela primeira vez como deputado federal pelo estado.

Anthony Garotinho (União Brasil)

Anthony Garotinho é ex-governador do Rio de Janeiro, em que ocupou o cargo de 1999 a 2002. Nascido em Campo dos Goytacazes, já foi prefeito da cidade por dois mandatos, candidato à presidência em 2002 e se elegeu deputado federal pelo PR em 2010. Em 2017, foi preso duas vezes, uma vez por suposta obstrução das investigações da Operação Chequinho mediante ameaças a testemunhas e destruição de provas, e a outra por supostas irregularidades na prestação de contas eleitorais relativas às eleições de 2014.

Cabo Daciolo (PROS)

Benevenuto Daciolo Fonseca dos Santos está entre os pré-candidatos a governador do Rio de Janeiro 2022 pelo PROS. Conhecido como Cabo Daciolo, ele é pastor evangélico e bombeiro militar, em que ganhou notoriedade em 2011 por ter liderado a greve dos bombeiros no RJ. Em 2014, foi eleito deputado federal pelo PSOL, mas acabou sendo expulso do partido. E, em 2018, foi candidato a presidente do Brasil pelo Patriota.

Milton Temer (PSOL) – candidatos governador Rio de Janeiro 2022

Jornalista e ex-deputado federal, Milton Temer também irá concorrer ao governo do Rio de Janeiro. Exilado político durante a Ditadura Militar, ele já foi filiado ao PT, quando também ocupou os cargos de deputado estadual e federal pelo RJ. Em 2005, filiou-se ao PSOL, e, no ano seguinte, concorreu às eleições para o governo. Mais tarde, em 2010, Temer concorreu por uma vaga no Senado, mas não venceu.

Quando será a eleição de 2022?

Segundo o calendário disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o primeiro turno das eleições de 2022 será no dia 2 de outubro, enquanto o segundo ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.

Neste ano, a eleição será feita entre as 8h e às 17h do horário de Brasília. Dessa forma, a apuração deve começar ao mesmo tempo em todo o país. Em Manaus, por exemplo, os eleitores poderão votar entre as 7h e as 16h. Já em Fernando de Noronha, a eleição será realizada entre das 9h às 18h.

Os cargos que serão disputados nas eleições de 2022 são: presidente da República e vice, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais (ou distritais, no caso do Distrito Federal). No total, o número de candidatos eleitos este ano deve ultrapassar a marca dos 1.600, incluindo as Assembleias Legislativas de cada unidade da federação.

