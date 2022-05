ELEIÇÃO 2022: até que dia posso regularizar meu título de eleitor?

Em ano de eleições, aqueles que precisam comparecer às urnas para votar precisam estar com a situação regularizada perante à Justiça Eleitoral. Por isso, uma dúvida que pode surgir é: “até que dia posso regularizar meu título de eleitor?”. A seguir, respondemos essas pergunta sobre a eleição de 2022.

Até que dia posso regularizar meu título de eleitor

Mas, até que dia posso regularizar meu título de eleitor? Para as eleições de 2022, o prazo final para resolver pendências eleitorais é na quarta-feira, dia 4 de maio. Essa data é determinada a partir da Lei das Eleições, que estabelece que o fechamento do Cadastro Eleitoral deve ocorrer sempre 150 dias antes de cada pleito.

Para estar com a situação eleitoral regularizada, é necessário ter o voto em dia, justificado as ausências e atendido às convocações da Justiça Eleitoral (para trabalhar como mesário, por exemplo), ou ter pago as multas solicitadas. Dessa forma, aqueles que não votaram na eleição passada e também não justificaram a ausência dentro do prazo necessário, por exemplo, precisam pagar uma multa no valor entre entre R$1,05 e R$3,51 por cada turno não comparecido. Esse procedimento de quitação pode ser feito diretamente de casa, pela internet.

Quando será a eleição de 2022

De acordo com o calendário disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o primeiro turno das eleições de 2022 será no dia 2 de outubro, enquanto o segundo ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.

Neste ano, a eleição será feita entre as 8h e às 17h do horário de Brasília. Dessa forma, a apuração deve começar ao mesmo tempo em todo o país. Em Manaus, por exemplo, os eleitores poderão votar entre as 7h e as 16h. Já em Fernando de Noronha, a eleição será realizada entre das 9h às 18h.

Os cargos que serão disputados nas eleições de 2022 são: presidente da República e vice, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais (ou distritais, no caso do Distrito Federal). No total, o número de candidatos eleitos este ano deve ultrapassar a marca dos 1.600, incluindo as Assembleias Legislativas de cada unidade da federação.

Quais documentos precisa para regularizar o título de eleitor

O procedimento para regularizar o título de eleitor é muito simples, podendo ser feito pela internet, sem precisar sair de casa. Os documentos exigidos no processo precisam estar digitalizados ou fotografados, e são eles: imagens de frente e verso de um documento oficial com foto, e um comprovante de residência, que pode ser conta de água, luz ou telefone, por exemplo. Além deles, também será necessário enviar uma selfie segurando o mesmo documento oficial com foto.

Confira abaixo o passo a passo a ser seguido para regularizar a situação eleitoral:

Acesse o Portal do TSE;

Entre na página “Autoatendimento do Eleitor”, em seguida, clique em “Atendimento ao Eleitor”, e depois em “Consulte a situação do Título Eleitoral”;

Na tela que surgir, preencha seus dados pessoais e consulte se você possui algum débito eleitoral;

Caso tenha, é necessário pagar a multa, voltando ao menu e clicando em “Multa eleitoral”, para depois preencher a parte “Consulta de débitos do eleitor”; ela pode ser paga por boleto, PIX ou cartão de crédito;

Em seguida, voltando a seção “Autoatendimento do Eleitor”, vá em “Atendimento ao Eleitor” e clique no link “Regularize seu título eleitoral cancelado ou suspenso”;

Na próxima página, “Atendimento a distância pelo Título Net”, selecione “Iniciar seu atendimento a distância”, escolha o estado em que reside e preencha os dados solicitados;

A etapa final consiste em anexar os documentos necessários, junto a selfie segurando um documento oficial com foto;

Com o processo concluído é possível verificar o andamento em “Acompanhe uma Solicitação”.

