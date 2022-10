Eleições 2022: até que horas posso votar hoje?

Entre as dúvidas mais frequentes dos eleitores está o horário e até que horas vai a votação das Eleições 2022. E neste domingo de segundo turno das eleições 2022, dia 30 de outubro, os colégios eleitorais seguirão o horário de Brasília. A seguir, detalhamos a programação de cada estado.

Neste domingo (30), os eleitores de todo o Brasil deve ir às urnas para decidir o presidente do país no segundo turno. 12 estados também irão definir seus governadores nesse pleito, pois não elegeram os representantes no primeiro turno.

Eleições 2022 - Horário de votação

Conforme o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou, em 2022, todos os estados devem votar simultaneamente das 8h às 17h, seguindo o horário de Brasília.

Então, locais que estejam em um fuso diferente da capital federal devem adequar seus horários para a votação. Confira que horas as urnas abrem e fecham nos estados brasileiros no domingo de eleição.

Acre e 11 municípios do Amazonas (Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Eirunepé, Envira, Guajará, Ipixuna, Itamarati, Jutaí, Tabatinga e São Paulo de Olivença): votação das 6h às 15h

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e outros 51 municípios do Amazonas: votação das 7h às 16h

Fernando de Noronha (PE): votação das 9h às 18h

Demais estados brasileiros: votação das 8h às 17h

Votação no exterior

No exterior, as eleições são realizadas das 8h às 17h, mas do horário local de cada país. Lugares fora do Brasil não terão horário de votação unificada com o país. Por exemplo, na Nova Zelândia, as urnas já foram abertas e fechadas.

Quem estiver na fila após as 17h poderá votar?

O TSE garante que todos os eleitores que chegarem na seção eleitoral até às 17h (horário de Brasília) poderão votar. Então, aqueles que chegaram antes, mas ainda estiverem na fila para votar após esse horário também vão fazer seu voto.

Assim que os relógios marcarem 17h, os mesários entregam senhas para os eleitores que estão aguardando. Mas quem chegar depois desse horário na seção eleitoral não consegue votar.

Ainda de acordo com o TSE, os cidadãos precisam chegar ao local de votação portando um documento oficial com foto. São aceitos pela Justiça Eleitoral: RG, CNH, passaporte, certificado de reservista, carteira de registro profissional, e-título (se contiver foto) e carteira de trabalho. Não é necessário levar o título físico.

Vale lembrar ainda que esse ano o TSE proíbe os eleitores de entrarem na cabine de votação com o celular em mãos. O aparelho deve ser deixado com o mesário enquanto o cidadão faz seu voto. Quem se recusar a entregar o equipamento não poderá votar.

Que horas sai o resultado?

Como a votação foi unificada, esse ano, a apuração começará a ser realizada a partir das 17h (horário de Brasília). Nas eleições anteriores, o TSE só começava a apurar os votos quando o Acre encerra a votação. Na época, esse horário correspondia às 19h do fuso de Brasília.

Não é possível afirmar que horas a apuração será concluída, mas à medida que os votos forem sendo computados, o tribunal divulga as parciais. Os eleitores podem acompanhar os números em tempo real pelo site do TSE “Resultados” ou ainda baixar seu aplicativo no celular.