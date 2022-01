Eleições 2022: quais cargos serão votados?

No Brasil, o voto é obrigatório para todos os cidadãos com mais de 18 e menos de 70 anos e, mais uma vez, os milhões de brasileiros que são aptos a votar vão às urnas este ano para escolher candidatos que vão representar a população nos próximos anos. As eleições 2022 já têm calendário para acontecer: as datas do pleito serão em outubro. Saiba quais cargos serão votados nas eleições de 2022 e entenda qual a responsabilidade de cada político eleito.

Quais serão os cargos das eleições gerais 2022?

No dia 2 de outubro de 2022, os eleitores brasileiros votarão no primeiro turno das eleições. Se houver segundo turno, ele será realizado no dia 30. No entanto, nem todos os candidatos podem ser escolhidos em segundo turno. Isso porque os cargos disputados nas eleições 2022 têm sistema de disputa diferente. Por exemplo: o presidente é escolhido entre alguns nomes e, caso nenhum candidato consiga a maioria absoluta dos votos (pelo menos metade dos votos válidos mais um), os dois mais votados fazem uma nova disputa. Já no caso dos deputados, milhares de candidatos concorrem a 513 vagas na Câmara; os que tiverem mais votos, ocupam as cadeiras.

Os cargos que serão disputados nas eleições de 2022 são: presidente da República e vice, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais (ou distritais, no caso do Distrito Federal). No total, o número de candidatos eleitos este ano deve ultrapassar a marca dos 1.600, incluindo as Assembleias Legislativas de cada unidade da federação. Cada eleitor, no entanto, escolhe um presidente, um governador, um senador, um deputado federal e um deputado estadual ou distrital.

Qual a responsabilidade de cada político eleito?