ELEIÇÕES: debate presidencial 2022: quando vai e onde assistir

As eleições 2022 terão o primeiro turno no dia 2 de outubro, e o segundo no dia 30 do mesmo mês. Algumas emissoras e veículos de comunicação já marcaram as datas para a realização do debate presidencial 2022, importante evento do período eleitoral. Confira como ficou o calendário.

Debate presidencial 2022 data

As emissoras de televisão e outros veículos de comunicação já definiram as datas de quando vão transmitir o debate presidencial 2022, tanto para o primeiro, quanto para um possível segundo turno das eleições gerais. Há veículos que até mesmo firmaram parcerias para realizar a transmissão de forma simultânea. Veja como ficou o calendário e onde assistir.

Debate presidencial 2022 – Primeiro turno

6 de agosto: CNN Brasil

9 de agosto: Jovem Pan News

14 de agosto: Band

2 de setembro: Rede TV

8 de setembro: O Globo, Valor e CBN

13 de setembro: TV Aparecida

22 de setembro: Folha de S.Paulo e UOL

24 de setembro: SBT, Estadão, Veja e Novabrasil FM

29 de setembro: TV Globo

Debate presidencial 2022 – Segundo turno

3 de outubro: CNN Brasil

4 de outubro: Band

11 de outubro: Jovem Pan News

13 de outubro: Folha de S.Paulo e UOL

22 de outubro: SBT, Estadão, Veja e Novabrasil FM

28 de outubro: TV Globo

Quando começa a propaganda eleitoral 2022

Segundo o calendário disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por meio da Resolução nº 23.674, a propaganda eleitoral de 2022 começa a partir do dia 16 de agosto. A data marca a liberação da realização de comícios, distribuição de material gráfico, caminhadas ou propagandas na internet.

Antes disso, no dia 12 do mesmo mês é a data final para o TSE publicar a tabela com a representatividade do Congresso Nacional, com a finalidade de definir a divisão do tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio, na televisão e também dos debates entre candidatas e candidatos. A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV para o primeiro turno das eleições 2022 será veiculada de 26 de agosto a 29 de setembro, e, em caso de segundo turno, a transmissão ocorrerá de 7 a 28 de outubro.

Além da propaganda eleitoral e do debate presidencial 2022, há outras datas importantes do calendário das eleições. Do dia 18 de julho a 18 de agosto, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida que desejam votar em outra seção ou local podem manifestar esse interesse à Justiça Eleitoral. Também há o último dia para que os partidos políticos, federações e coligações solicitem o registro de candidatura dos escolhidos para disputar as eleições 2022, que é em 15 de agosto. Já no dia 1º de janeiro de 2023, ocorre a posse dos eleitos nos cargos de presidente e vice-presidente da República, assim como os governadores. E, em 1º de fevereiro, é a vez dos parlamentares (senadores e deputados) eleitos assumirem os mandatos.

Dia e horário das eleições 2022

O primeiro turno das eleições gerais será no dia 2 de outubro. Se houver segundo turno, ele ocorrerá no dia 30 do mesmo mês, dois dias depois do último debate presidencial 2022 agendado. Neste ano, a eleição será feita entre as 8h e às 17h do horário de Brasília. Dessa forma, a apuração deve começar ao mesmo tempo em todo o país. Em Manaus, por exemplo, os eleitores poderão votar entre as 7h e as 16h. Já em Fernando de Noronha, a eleição 2022 será realizada entre das 9h às 18h.

Os cargos que serão disputados na eleição 2022 são: presidente da República e vice, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais (ou distritais, no caso do Distrito Federal). No total, o número de candidatos eleitos este ano deve ultrapassar a marca dos 1.600, incluindo as Assembleias Legislativas de cada unidade da federação.

Acesse também: ELEIÇÕES: quem não votou nas últimas eleições pode tirar o passaporte?