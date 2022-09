Salário é mais alto que o do Presidente da República - Foto: Agência Brasil/reprodução

Eleições: qual o salário de um senador 2022 no Brasil?

Os senadores estão entre os cargos políticos de mais alto escalão no Brasil, servindo efetivamente ao Poder Legislativo da União. No país, cada cargo político tem uma remuneração e o salário de um senador 2022 no Brasil é considerável, tendo em vista que o salário mínimo é de R$ 1.212.

Inclusive, a remuneração do cargo é maior que a do presidente. Veja as cifras.

O que faz um Senador da República?

O Senado é considerado a alta Câmara do Congresso Nacional e os senadores devem representar seus estados na esfera política e buscar melhorias para suas comunidades. Como parte do legislativo, o Senado deve legislar e fiscalizar.

Segundo o Senado Notícias, entre as principais funções de um senador estão: Propor e votar a aprovação de leis; Fiscalizar o poder executivo; Autoriza operações financeiras com contas públicas; Julgar crimes de responsabilidade do presidente da república; Aprovar pessoas para assumirem cargos políticos, como procurador geral da república ou ministros de tribunais superiores.

Além de receber um dos maiores salários dentre os cargos políticos, o exercício do mandato de Senador é mais longevo que os demais. O mandato de cada senador é de 8 anos.

De acordo com o Tribunal de Contas do Distrito Federal, isso acontece porque quando um parlamentar é eleito a este cargo, ele é eleito para dois mandatos. Contudo, o Senado se renova a cada quatro anos, mas não integralmente, já que as eleições para o cargo são intercaladas.

As eleições para o senado funcionam da seguinte maneira: todo estado tem 3 senadores, a cada quatro anos a população escolhe, alternadamente, 1/3 e 2/3 a composição da casa.

Por exemplo: em 2018, cada estado elegeu dois senadores para o cargo, e este ano, cada estado vai escolher apenas um político para o cargo. Após as eleições, três senadores estarão eleitos e atuarão no Congresso Federal.

Qual o salário de um senador 2022?

O salário de um senador 2022 no Brasil é de R$ 33.763,00 mensais, mesma quantia que recebe um deputado federal. Esse valor foi definido pelo Decreto Legislativo nº 276/2014 e teve autoria de Renan Calheiros. Os senadores receberam um salário mais alto do que o presidente da república e seu vice, que ganham R$ 30.934,70 por mês.

O valor é equivalente a 27 salários mínimos. O Senado Federal possui 81 senadores, eleitos para mandatos de oito anos.

Mas além do salário bruto, cada senador recebe benefícios para exercer sua função, que vão de auxílio para morada a despesas com médico.

Cota para exercício da atividade parlamentar (CEAP): Os parlamentares do Senado têm direito a uma remuneração destinada aos gastos para o exercício de sua função. Embora o Senado Federal não divulgue qual a quantia exata dessa cota, ela pode ser usada para cobrir despesas de hospedagem, passagens aéreas, material de papelaria etc.

Auxílio moradia: 72 moradias são disponibilizadas aos senadores pelo governo. Mas os parlamentares que não fizerem uso dessas habitações recebem um auxílio de R$ 5.500,00.

Auxílio com despesas médicas: Dentro do Senado Federal, o governo disponibiliza serviços médicos, que podem ser usados pelos senadores e seus familiares. Caso os parlamentares tenham despesas médicas fora do departamento médico governamental, eles recebem um reembolso.

Verba para contratação pessoal: Os senadores recebem uma quantia para fazer contratações de funcionários em seus gabinetes. Cada parlamentar pode empregar até 11 pessoas.

Quais são os salários dos cargos políticos no Brasil?

O salário bruto (sem descontos) do presidente do Brasil é de R$ 30.934,70, mesma quantia que seu vice-presidente recebe mensalmente, de acordo com dados do Portal da Transparência.

Além do salário recebido, o presidente, assim como outros parlamentares, tem outros benefícios. Por exemplo, o chefe do executivo tem direito a duas moradias, uma no Palácio da Alvorada e outra na Granja do Torto, a plano de saúde, entre outros benefícios.

Contudo, no caso de Jair Bolsonaro (PL), além disso, o atual presidente também recebe R$ 11.324,96

mensais por conta de sua aposentadoria do cargo de capitão reformado.

Salário de Vereador: a remuneração dos vereadores varia de acordo com cada cidade. Segundo levantamento do site Politize!, essas parlamentares recebem entre R$ 5.600 e R$ 21.000.

Salário de Prefeito: a quantidade que um prefeito recebe varia de acordo com cada cidade. Segundo levantamento do G1, o salário dos prefeitos nas capitais varia de R$ 17.620,89, em Rio Branco (AC), até R$ 31.061,47 em Belo Horizonte (MG).

Salário de Deputado estadual: salário dos deputados estaduais recebem uma quantia de R$ 25.322,25 mensais, além de benefícios como: Ceap, verba de contratação e auxílio moradia.

Salário de Deputado Federal: os deputados federais recebem o mesmo salário que os senadores, no valor de R$ 33.763,00.

Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e o procurador-geral da República ganham R$ 39.293,32 desde 2018.

Eleições no Brasil em 2022

A eleição presidencial do Brasil em 2022 verá rostos familiares nas urnas. Não apenas o atual presidente Jair Bolsonaro está na disputa, mas o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010).

A eles se juntam candidatos que incluem o ex-governador e ministro Ciro Gomes e a senadora Simone Tebet .

O primeiro turno da eleição será em 2 de outubro, juntamente com votos para 27 dos 81 senadores, todos os 513 membros da Câmara dos Deputados e todos os 27 governadores e legislativos estaduais. Se nenhum candidato presidencial ou governamental atingir 50%, os segundo turno ocorrerão em 30 de outubro. O novo presidente será empossado em 1º de janeiro de 2023.

O voto no Brasil é obrigatório e a participação foi próxima de 80% na votação do primeiro turno de 2018.

Quais são as origens dos termos políticos ‘esquerda’ e ‘direita’?

A história começa na França, no verão de 1789, explica Patrice Higonnet, professor emérito de história francesa na Universidade de Harvard. À medida que a Revolução Francesa ganhava força, uma multidão enfurecida acabava de invadir a Bastilha. A Assembleia Nacional se reuniu para atuar como governo da revolução. E a assembleia tinha um objetivo principal: escrever uma nova constituição.

Uma das principais questões que a assembleia debateu foi quanto poder o rei deveria ter. Ele teria direito ao veto absoluto? À medida que o debate continuava, aqueles que achavam que o rei deveria ter um veto absoluto sentavam-se à direita do presidente da assembleia, e aqueles que achavam que ele não deveria sentavam-se à esquerda do presidente da assembleia.

Em outras palavras, aqueles que queriam se aproximar da tradição estavam à direita, e aqueles que queriam mais mudanças estavam à esquerda.

“Então, esses agrupamentos ficaram conhecidos como esquerda e direita , e é aí que traçamos as origens”, diz Bell à TIME.

O padrão de assentos se repetiu em legislaturas e parlamentos subsequentes. “Entrou no vernáculo popular muito rapidamente”, diz ele. “Esses termos foram usados ​​nos jornais que noticiavam a assembleia nacional.”