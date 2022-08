Eleições: quem são os candidatos a governador do Paraná 2022

Nove candidatos a governador do Paraná 2022 registraram o pedido de candidatura junto ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral). O prazo final foi dia 15 de agosto, na véspera do início da campanha política.

Segundo a Agência Brasil, em todo País foram 28 mil registros, 12 para a disputa à Presidência da República, 233 para o cargo de governador dos estados e do Distrito Federal, além de 231 candidatos ao Senado, 10,2 mil para a Câmara Federal, e 16,6 mil para deputado estadual e distrital.

Pelo Estado do Paraná, região Sul do País, são nove nomes na disputa. As eleições 2022 ocorrem no dia 2 de outubro, e se houver segundo turno, 30 de outubro.

Lembrando que a ordem de votação nestas eleições é:

Deputado Federal

Deputado Estadual

Senador

Governador

Presidente

Candidatos candidatos a governador do Paraná 2022 nas eleições, de acordo com o TSE

No Estado do Paraná, nove candidatos disputam o governo. Listamos os nomes, conforme dados do DivulgaCand do TSE, em ordem alfabética.

Na relação de candidatos está o partido, um breve perfil, nome do vice como foi registrado nas urnas, partido, número e a coligação do qual o candidato a governador do Paraná 2022 faz parte.

Requião (PT) – 13

Roberto Requião é candidato a governador pelo Partido dos Trabalhadores. Com 81 anos, Requião é nascido em Curitiba, já foi governador do Paraná três vezes, duas vezes senador, deputado estadual e prefeito de Curitiba. Requião é formado em Direito, Jornalismo e chegou a cursar Urbanismo.

Como candidato a vice, Roberto Requião tem o nome Jorge Miguel Samek, também do PT.

O Partido dos Trabalhadores está na coligação “Federação Brasil da Esperança” junto com PC do B e PV.

Adriano Teixeira (PCO) – 29

Pelo PCO (Partido da Causa Operária), o candidato a governador do Paraná 2022 é Adriano Teixeira. Nascido em Nova Olímpia, no Paraná, Adriano tem 35 anos, é técnico de eletricidade, eletrônica e telecomunicações, e tem como vice Cristiano Kusbick Poll, também do PCO.

Em 2020, segundo reportagem da Agência Brasil, Adriano Teixeira foi candidato a vereador na cidade paranaense de Paranavaí.

O PCO não faz parte de nenhuma coligação.

Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) – 55

Ratinho Junior é o atual governador do Paraná e tenta a reeleição. Nascido em Jandaiá do Sul, no Paraná, ele tem 41 anos, e tem como candidato na chapa, o também atual vice-governador, Darci Piana, do PSD.

Formado em Marketing, Ratinho Junior já foi deputado estadual e federal pelo Estado do Paraná, além de ter assumido a Secretaria de Desenvolvimento Urbano.

O PSD compõe a coligação “A mudança não para. Pra frente Paraná”, composta ainda pelo Republicanos, MDB, Solidariedade, PL, PSD, União Brasil, PMB, PP, Agir, Pros e PTB.

Gomyde (PDT) – 12

Ricardo Crachineski Gomyde é o candidato a governador do Paraná 2022 pelo PDT. Com 50 anos de idade, Gomyde é advogado e nasceu em Ibaiti, no Paraná. Na chapa, o candidato a vice é Eliza Ferreira, também do PDT. Conforme a Agência Brasil, Gomyd foi vereador de Curitiba, deputado federal e secretário estadual de Esporte.

No Governo Federal, Gomyde chegou a assumir a Secretaria Nacional de Futebol no Ministério do Esporte e foi gestor da Copa do Mundo de futebol em 2014 e das Olimpíadas de 2016.

O PDT não formou coligação com nenhum partido nestas eleições.

Joni Correia (Democracia Cristã) – 27

Pelo Democracia Cristã, o candidato a governador do Paraná 2022 é Joni Correia. Joni é empresário, tem 55 anos e nasceu em Cornélio Procópio, no Paraná. Como candidato a vice-governador está Gledson Zawadzki, também pelo DC.

De acordo com a Agência Brasil, Joni Correia foi candidato a deputado estadual em 2006 e ficou como suplente na Câmara dos Vereadores de Curitiba em 2008.

O partido Democracia Cristã não fez coligação.

Professora Angela (PSOL) – 50

Angela Alves Machado, a professora Angela, é a candidata ao governo do Paraná pelo PSOL. Com 55 anos, Angela é nascida em São José dos Pinhais, no Paraná, e é professora. Na chapa, o candidato a vice é Sergio Nakatani, também do PSOL.

Segundo a Agência Brasil, Angela já se candidatou à Câmara dos Vereadores de Curitiba em 2016 e 2020, mas não foi eleita.

O PSOL também não está em nenhuma coligação.

Professor Ivan (PSTU) – 16

Ivan Ramos Bernardo, o professor Ivan é o nome lançado pelo PSTU a candidato para o Governo do Paraná 2022. Com 51 anos, Ivan em Paranavaí, cidade onde tentou se eleger a prefeito em 2004, 2012 e 2016.

Ivan também foi candidato ao Senado em 2006, a vice-prefeito de Paranavaí em 2008 e a vice-governador em 2010 e deputado estadual em 2014. No entanto, não conseguiu se eleger nenhuma vez. Nestas eleições, Ivan tem como vice Phill Natal.

O PSTU não formou nenhuma coligação.

Solange Ferreira Bueno (PMN) – 33

Solange é professora de piano, tem 55 anos e nasceu em Maringá, no Paraná. Candidata ao Governo pelo PMN, esta é a primeira vez que Solange disputa uma eleição.

Como candidato a vice-governador, o PMN lançou Osni Minotto.

O PMN (Partido da Mobilização Nacional) não compõe nenhuma coligação.

Vivi Motta (PCB) – 21

Viviane Motta Dias Neves é professora da rede estadual, formada em Ciências Sociais e Psicologia. Vivi Motta, como é conhecida, é militante do Coletivo Feminista Classista Ana Montenegro.

De acordo com dados do TSE, é nascida em Cuiabá, no Mato Grosso e tem 31 anos. Como vice, o PCB apresentou o nome de Diego Valdez.

O Partido Comunista Brasileiro não está em nenhuma coligação.