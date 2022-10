Haverá debate Lula e Bolsonaro antes do segundo turno para as eleições?

Haverá debate Lula e Bolsonaro antes do segundo turno para as eleições?

Após o encerramento do primeiro turno eleitoral, ficou definido que Lula (PT) e Bolsonaro (PL) se enfrentarão no segundo turno. Com o confronto decidido, a expectativa dos eleitores é ver como será o debate Lula e Bolsonaro, já que esses são os protagonistas da eleição de 2022. Este ano, os candidatos têm 28 dias para fazer campanha até a nova votação.

Em 30 de outubro será realizado o segundo turno eleitoral em todo o Brasil. Eleitores devem escolher entre o candidato Lula ou o candidato Bolsonaro para ser eleito como presidente do país.

Além disso, 12 estados também não definiram quem será seu governador, entre eles estão grandes colégios eleitorais como São Paulo e Bahia. Nessas federações, os cidadãos terão que votar para presidente e para governador, novamente.

Haverá debate Lula e Bolsonaro?

Com o início da campanha eleitoral do segundo turno, a expectativa é que Lula e Bolsonaro se enfrentem em novos debates. Os candidatos ainda não confirmaram oficialmente presença em nenhum evento, até o momento. Mas pelo pronunciamento de ambos após o encerramento do primeiro turno, espera-se que eles estejam presentes nos próximos confrontos.

Bolsonaro afirmou na noite de domingo (2) que nesse mês vai continuar indo a sabatinas e a debates para auxiliar sua campanha. “Deve continuar debate, sabatina, e a gente vai continuar participando desses eventos para convencer as pessoas de qual é o melhor lado para eles”, falou o presidente.

Já Lula também deu a entender que irá debater, frente a frente, com Bolsonaro nessa corrida para o segundo turno e se mostrou animado com a ideia. O petista falou que no primeiro turno tinha “muita gente estranha” nos eventos e que essa “vai ser a primeira chance da gente fazer um debate tête-à-tête com o presidente da República.”.

De acordo com informações do jornal Estadão, quatro confrontos estão marcados para o segundo turno. A Band deve organizar um debate no dia 9/10, a Rede TV no dia 17/10, o pool de veículos SBT, Estadão, CNN, Rádio Eldorado, Veja, Nova Brasil FM e Terra outro no dia 22/10 e a Globo deve organizar o último debate Lula e Bolsonaro, antes do segundo turno, no dia 28/10.

Datas dos debates segundo turno:

Bandeirantes – 09/10 (domingo)

Rede TV! – 17/10 (segunda-feira)

SBT, Estadão, CNN, Rádio Eldorado, Veja, Nova Brasil FM e Terra – 22/10 (sábado)

TV Globo – 28/10 (sexta-feira)

Resultado do primeiro turno

Lula (PT) e Bolsonaro (PL) foram os candidatos mais votados no primeiro turno, mais de 90% dos votos válidos foram destinados aos dois concorrentes. Mas nenhum deles atingiu mais da metade desses votos, portanto, os dois foram os políticos designados a se enfrentarem novamente no segundo turno. Lula (PT) liderou os votos com 48%, enquanto Bolsonaro (PL) ficou logo atrás com 43,22%.

Simone Tebet (MDB) fechou o primeiro pleito com 4% dos votos e Ciro Gomes (PDT) com 3%. Os candidatos Soraya Thronicke (União Brasil), Felipe D’ávila (Novo), Padre Kelmon (PTB), Leo Péricles (UP), Sofia Manzano (PCB), Vera (PSTU) e Eymael (DC) não alcançaram 1% dos votos válidos.

Estados em Lula venceu

O petista saiu vitorioso em 14 estados brasileiros no primeiro turno. Lula ganhou em todos os estados da região Nordeste, na região Norte ganhou no: Pará, Amazonas, Amapá e Tocantins e em Minas Gerais, no Sudeste. Veja as federações em que o ex-presidente venceu e suas porcentagens:

Amazonas – Lula: 49,57% X Bolsonaro: 42,81%

Amapá – Lula: 45,67% X Bolsonaro: 43,41%

Pará – Lula: 52,22% X Bolsonaro: 40,27%

Tocantins: Lula – 50,4% X Bolsonaro 44%

Alagoas – Lula: 56,5% X Bolsonaro 36,05%

Bahia – Lula: 69,73% X Bolsonaro: 24,31%

Ceará – Lula: 65,91% X Bolsonaro: 25,38%

Maranhão – Lula: 68,84% X Bolsonaro: 26,02%

Paraíba – Lula: 64,21% X Bolsonaro: 29,62%

Pernambuco – Lula: 65,27% X Bolsonaro: 29,91%

Piauí – Lula: 74,25% X Bolsonaro: 19,90%

Rio Grande do Norte – Lula: 62,98% X Bolsonaro: 31,02%

Sergipe – Lula: 63,82% X Bolsonaro: 29,16%

Minas Gerais – Lula: 48,29% X Bolsonaro: 43,60%

Estados em que Bolsonaro venceu

O atual presidente conseguiu a vitória em 12 estados brasileiros e no Distrito Federal. Bolsonaro venceu em todos os estados do Sul e Centro-oeste, em três federações do Sudeste: Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, e em nos estados do Acre, Rondônia e Roraima na região Norte. Veja as porcentagens do candidato em cada lugar.

Acre – Bolsonaro: 62,50% X Lula: 29,26%

Rondônia – Bolsonaro: 64,36% X Lula: 28,98%

Roraima – Bolsonaro: 69,57% X Lula: 23,05%

Distrito Federal – Bolsonaro: 51,65% X Lula – 36,85%

Goiás – Bolsonaro: 52,16% X Lula: 39,51%

Mato Grosso – Bolsonaro: 59,84% X Lula: 34,39%

Mato Grosso do Sul – Bolsonaro: 52,7% X Lula: 39,04%

Espírito Santo – Bolsonaro: 52,23% X Lula: 40,4%

Rio de Janeiro – Bolsonaro: 51,09% X Lula: 40,68%

São Paulo – Bolsonaro: 47,71% X Lula: 40,89%

Paraná – Bolsonaro: 55,26% X Lula: 35,99%

Rio Grande do Sul – Bolsonaro: 48,89% X Lula: 42,28%

Santa Catarina – Bolsonaro: 62,21% X Lula: 29,54%