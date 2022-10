Horário entrevista Bolsonaro na CNN ao vivo hoje, sexta-feira (21/10)

Com o cancelamento do debate, o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, concederá entrevista na CNN nesta sexta-feira, 21 de de outubro, a partir das 21h do horário de Brasília. A sabatina também será exibida ao vivo pelo SBT.

A decisão de fazer a sabatina com Bolsonaro acontece após Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmar que não iria ao debate presidencial realizado pelo pool de veículos CNN, SBT, Estadão, Rádio Eldorado, Terra, Veja e Novabrasil FM.

A coligação do ex-presidente, “Brasil da Esperança”, alegou que o candidato não iria ao debate por conta de “incompatibilidade de agendas”, em comunicado às emissoras do pool.

A entrevista do presidente será realizada nos estúdios do SBT em Osasco, São Paulo.

Como assistir a entrevista do Bolsonaro na CNN ao vivo

De acordo com a programação da CNN e do SBT, a entrevista de Bolsonaro deve começar 21h30, dessa sexta-feira (21), e será exibida ao vivo por ambas as emissoras.

A entrevista também será transmitida ao vivo por seu canal de televisão e todas as suas plataformas nas redes sociais. No canal do veículo no Youtube, é possível acompanhar toda a programação do canal de graça.

A emissora de Silvio Santos informou que também irá exibir a sabatina em tempo real pelo seu canal do Youtube no SBT.

Quando vai ser o debate da Globo?

O debate da Globo está marcado para o dia 28 de outubro, às 22h30 (Horário de Brasília). O evento da emissora carioca deve ser o último antes do segundo turno das eleições, em 30 de outubro. Será possível acompanhar o evento ao vivo pelo canal de televisão da Globo e pela internet pelo site ou aplicativo do GloboPlay.