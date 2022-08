Lula ou Bolsonaro? Pesquisa IPEC indica quem está na frente

Eleições 2022 – Pesquisa Ipec divulgada encomendada pela Globo e divulgada na segunda-feira, 29 de agosto, mostra como está a disputa para a eleição para a Presidência da República em 2022. Lula (PT) aparece com 44% das intenções de voto, enquanto e o candidato Jair Bolsonaro (PL) tem 32%

O Ipec ouviu 2 mil pessoas entre os dias 26 e 28 de agosto em 128 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-01979/2022.

Pesquisa IPEC – Eleições 2022

De acordo com a pesquisa IPEC estimulada – quando são apresentados ao entrevistado opções de candidatos -, Lula (PT) lidera as intenções de votos com 44% das intenções de voto. Bolsonaro (PL) está atrás e soma 32%. Na terceira posição vem Ciro Gomes (PDT) com 7% das intenções. Simone Tebet (MDB) tem 3%, e Felipe d’Avila (Novo), 1%.

Lula (PT): 44%

Jair Bolsonaro (PL): 32%

Ciro Gomes (PDT): 7%

Simone Tebet (MDB): 3%

Felipe d’Avila (Novo): 1%

Vera (PSTU): 0%

Constituinte Eymael (DC): 0%

Léo Péricles (UP): 0%

Pablo Marçal (PROS): 0%

Roberto Jefferson (PTB): 0%

Sofia Manzano (PCB): 0%

Soraya Thronicke (União Brasil): 0%

Branco/nulo: 7%

Não sabe/não respondeu: 6%

Quando são as eleições 2022?

As eleições de 2022 estão marcadas para o dia 2 de outubro, enquanto um eventual segundo turno será realizado no dia 30 de outubro. A votação começará às 8h e terminará às 17h

Neste ano serão eleitos o presidente, o vice-presidente, governadores, senadores, e deputados federais e estaduais.

