Eleições 2022: PT é o partido que mais elegeu governadores no Brasil

Com o fim do primeiro turno no domingo (2), alguns estados já decidiram quem será o líder do executivo para os próximos quatro anos. Dessa vez, o PT (Partido dos Trabalhadores) foi o partido que mais elegeu governadores no Brasil com 3 eleitos. Em seguida vem o MDB, PP e União Brasil, que elegeram dois governadores cada.

Qual o partido que mais elegeu governadores no Brasil?

O partido que mais elegeu governadores no Brasil no primeiro turno foi o PT, com 3 representantes eleitos já no primeiro turno.

Veja todos os partidos que elegeram governadores no primeiro turno:

Distrito Federal: Ibaneis Rocha (MDB)

Paraná: Carlos Massa Ratinho Junior (PSD)

Acre: Gladison Cameli (PP)

Amapá: Clécio (Solidariedade)

Mato Grosso: Mauro Mendes (União)

Roraima: Antonio Denarium (PP)

Tocantins: Wanderlei Barbosa (Republicanos)

Pará: Helder Barbalho (MDB)

Minas Gerais: Romeu Zema (Novo)

Rio Grande do Norte: Fátima Bezerra (PT)

Goiás: Ronaldo Caiado (União)

Rio de Janeiro: Cláudio Castro (PL)

Piauí: Rafael Fonteles (PT)

Ceará: Elmano de Freitas (PT)

Veja também:

Pode votar de bermuda e chinelo?

Como denunciar fake news pela internet

Estados que terão segundo turno para governador em 2022

Para que um governador seja eleito no primeiro turno, é preciso que um candidato tenha mais de 50% dos votos válidos na votação. Então, vários estados ainda não definiram seus representantes no primeiro turno, pois nenhum de seus candidatos alcançou mais da metade dos votos válidos.

Veja a lista:

Mato Grosso do Sul: Riedel (PSDB) x Contar (PRTB)

São Paulo: Fernando Haddad (PT) x Tarcísio de Freitas (Republicanos)

Espírito Santo: Renato Casagrande (PSB) x Manato (PL)

Rondônia: Coronel Marcos Rocha (União) X Marcos Rogério (PL)

Sergipe: Rogério Carvalho (PT) X Fábio Mitidier (PSD)

Paraíba: João Azevedo (PSB) X Pedro Cunha Lima (PSDB)

Rio Grande do Sul: Onyx Lorenzoni (PL) X Eduardo Leite (PSDB)

Amazonas: Wilson Lima (União) X Eduardo Braga (MDB)

Alagoas: Paulo Dantas (MDB) X Rodrigo Cunha (União)

Bahia: Jerônimo (PT) X ACM Neto (União)

Bahia: Jerônimo (PT) X ACM Neto (União) Maranhão: Carlos Brandão (PSB) X Lahesio Bonfim (PSC)

Pernambuco: Marília Arraes (Solidariedade) X Raquel Lyra (PSDB)

Santa Catarina: Jorginho Melo (PL) X Décio Lima (PT)

O segundo turno será dia 30 de outubro e o horário de votação se mantém o mesmo, das 8h às 17h, de acordo com o fuso de Brasília.

Acompanhe as principais notícias das eleições 2022 no DCI.