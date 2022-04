Pesquisa Ipespe para presidente mostra Lula com 44%; dados são de abril

A primeira pesquisa eleitoral de abril realizada pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe) foi divulgada na quarta-feira, dia 6 e mostra o crescimento de Jair Bolsonaro com a ausência de Sérgio Moro, como também a estabilidade de Lula na liderança. Confira os principais resultados da pesquisa Ipespe para Presidente da República nas eleições de 2022.

Resultados pesquisa Ipespe para presidente

A pesquisa Ipespe para presidente mostra que a ausência de Sergio Moro entre os presenciáveis favorece o percentual de intenção de voto para Jair Bolsonaro, que subiu de 26% para 30%. No entanto, o atual chefe de Estado continua atrás de Luiz Inácio Lula da Silva, que segue na liderança, com os mesmos 44%.

Outros nomes também foram beneficiados pela saída do ex-juiz: Ciro Gomes cresceu dois pontos, passando de 7% para 9% dos votos; João Doria, de 2% para 3%; e Simone Tebet, de 1% para 2%. André Janones manteve-se com seus 1%, enquanto os outros candidatos Eymael, Felipe D’Avila e Vera não chegaram a 1% de citações nas respostas. Os votos em branco, nulo ou abstenções também subiram, de 9% para 12%. A margem de erro máxima estimada pela pesquisa do Ipespe para presidente é de 3.2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95,5%.

Divulgada no dia 6 de abril, a pesquisa do Ipespe para Presidente da República ouviu 1.000 pessoas por telefone, de todas as regiões do país, entre os dias 2 e 5 do mesmo mês. O último levantamento do Instituto havia sido realizado no período de 21 a 23 de março.

Pesquisa Ipespe para presidente nas eleições 2o22 – 1º turno

Lula (PT): 44%

Bolsonaro (PL): 30%

Ciro (PDT): 9%

Doria (PSDB): 3%

Tebet (MDB): 2%

Janones (Avante): 1%

Eymael (DC): 0%

Felipe D´Ávila (Novo): 0%

Vera (PSTU): 0%

Nenhum/não iria votar/branco/nulo: 9%

Não sabe/não respondeu: 3%

Segundo turno

Em um possível segundo turno entre Bolsonaro e Lula, a pesquisa Ipespe para presidente mostra o candidato do PT na liderança, mas com uma queda de 1% em relação ao primeiro turno. Agora, a sua vantagem é de 53% contra 33% do atual Presidente da República, em paralelo com os 54% contra 31% do levantamento anterior.

Entre Lula e Ciro Gomes a diferença é ainda maior: o petista tem 52% das intenções de votos contra 25% do pedetista. Na pesquisa de março, os votos em branco, nulos e abstenções (25%) ultrapassavam os do candidato do PDT, que totalizava 24%.

Essa realidade permanece em relação a João Doria, que tem 20% de intenções de voto, abaixo dos 25% votos em branco, nulos ou abstenções, e em oposição aos 55% de Lula. Na pesquisa do Ipespe para presidente, enquanto o petista vence em todos os cenários avaliados para o segundo turno, Bolsonaro perde em todos eles. O candidato do PL apenas empata tecnicamente com o ex-governador de São Paulo, por 39% a 38%, situação que se modificou em relação ao levantamento anterior. Com Ciro Gomes, o atual chefe do Executivo também é derrotado, por 47% a 37%.

Diante da desistência da candidatura à Presidência da República por parte de Sergio Moro, até o momento, o Instituto questionou os eleitores se o apoio do ex-juiz a algum candidato aumentaria a chance de voto no mesmo. Em relação a esse impacto, 15% respondeu que aumenta, 49% que não altera em nada, 27% que diminui a chance de escolha, e 9% não sabe ou não respondeu.

Quando são as eleições 2022?

As eleições de 2022 estão marcadas para o dia 2 de outubro, enquanto um eventual segundo turno será realizado no dia 30 de outubro. A votação começará às 8h e terminará às 17h

Neste ano serão eleitos o presidente, o vice-presidente, governadores, senadores, e deputados federais e estaduais.

